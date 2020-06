Swiss Simulation Series

An diesen Rennen gehören Unfälle zur Tagesordnung

Fast schleichend baute sich die Szene zu Rennsimulationen in der Schweiz auf. Nun startet dieses Jahr bereits die offizielle Schweizer Meisterschaft im virtuellen Racing.

Wer sich ein solches Set-up nicht leisten kann oder keine Racing Lounge um die Ecke hat, kann auch mit Peripheriegeräten wie einem Lenkrad, Pedalen, Schaltung und natürlich PC von zu Hause aus Rennen fahren. Besonders jetzt, in Zeiten von Corona, können sich die E-Sportler in den eigenen vier Wänden für die Meisterschaft qualifizieren. Die Swiss Sim Racing Series küren mit dem Schweizer Automobilsportverband dieses Jahr zum zweiten Mal den offiziellen nationalen Meister.

«Auch Schweizer Profirennfahrer üben regelmässig mit dem Simulator»

Die Simulation – besonders im physischen Cockpit – ist dabei realitätsnah. «Auch Schweizer Profirennfahrer kommen zu uns in die Racing Lounge und üben regelmässig mit dem Simulator», so Turnierorganisator Philipp Schallenberg. Swissness wird dabei grossgeschrieben: Die Simulatoren in der Racing Academy in Horgen werden hierzulande gebaut.