6 Franken pro Umzugskiste: An diesen Sammelstellen muss man jetzt zahlen für die Entsorgung von Karton

Die Gas- und Heizölpreise steigen, der volle Tank wird immer teurer, das Essen kostet immer mehr: Die Inflation macht derzeit für viele das Leben kostspieliger. Und nun ist die Rückgabe von Karton auch noch kostenpflichtig – zumindest bei den Sammelstellen der Josef Frey AG. Das ist neu für die Zentralschweiz. «Aktuell zerfällt der Preis für Karton. Wir erhalten sehr wenig bis nichts mehr dafür», erklärt Firmenchef Patrick Düring. In den letzten vier Monaten sei das Lager, auch aufgrund des stagnierenden Onlinehandels, überfüllt. Das private Entsorgungsunternehmen mit insgesamt sechs Sammelhöfen, unter anderem in Sursee, Hochdorf oder Eschenbach wird nicht, wie viele andere, subventioniert. Die Preise berechnen sich je nach Grösse, Menge und Gewicht der Kartonrückgabe. Eine Schuhschachtel voll Karton kostet zwei Franken, für eine Umzugskiste müssen es bereits sechs Franken sein.

Starke Schwankungen im globalen Markt

Wird das kostenpflichtige Entsorgen von Karton zur Normalität? Düring beschwichtigt: «Nein, die Branche befindet sich in einem stetigen Wandel. Es kann sein, dass die Situation in drei Monaten wieder ganz anders aussieht.» Knapp zwei Kilometer entfernt liegt in Sursee der Sammelhof der Firma Beck. Wie Geschäftsführer, Franz Spörri, gegenüber 20 Minuten bestätigt, bleibt das Entsorgen von Karton für Privathaushalte weiterhin kostenlos.