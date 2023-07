Tipps: An diesen sieben Orten entkommst du dem Züri-Fäscht-Trubel

In unserem Alternativprogramm findest du sieben Ausflugsorte im Kanton Zürich, an denen du dem Lärm und den Menschenmassen am Züri Fäscht entkommen kannst.

Alternativprogramm zum Züri Fäscht – darum gehts: Das Züri Fäscht findet vom 7. bis und mit 9. Juli in der Stadt Zürich statt.

Das bedeutet: In Zürich wird es sehr voll werden.

20 Minuten hat nach Orten im Kanton Zürich geschaut, welche von der Drei-Tages-Party verschont bleiben.

Rund 2,5 Millionen Besucherinnen und Besucher erwarten die Veranstalterinnen und Veranstalter des Züri Fäscht am diesjährigen Volksfest. Wer aber nichts von lauter Musik und feiernden Menschenmassen wissen will, kann sich an folgenden sieben Orten davon entziehen und sich Ruhe gönnen:

1. Botanischer Garten Zürich

So unterschiedlich geht es im gleichen Kreis zu und her: Während am See die Party tobt, tickt die Uhr im Botanischen Garten an der Zollikerstrasse in Zürich doch gleich etwas langsamer. Im Botanischen Garten kann Erholung und Lernen gleichzeitig stattfinden: Entdecke beim Spaziergang rund 7000 verschiedene Pflanzenarten und erweitere dein botanisches Wissen. Geöffnet ist dieser bunte Park am Wochenende von acht bis 18 Uhr.

2. Wanderung auf Hörnli

Der 1133 Meter hohe Berg «Hörnli» befindet sich in der Zürcher Gemeinde Fischental. Die 7,3 Kilometer lange Wanderung beginnt an der Station Steg im Tösstal und dauert laut Wegwandern.ch rund 2,5 Stunden. Der Weg zum Ziel gestaltet sich zwischendurch etwas steil und bringt einem ins Schnaufen, doch lohnt sich die Panorama-Aussicht auf dem Hörnli dafür umso mehr. Geniessen kann man diese auf der herrlichen Wiese beim selbst mitgebrachten Picknick oder im urchig-gemütlichen Berggasthaus Hörnli.

3. Wanderung aufs Schnebelhorn

Ebenfalls von der Haltestelle Steg im Tösstal startet die etwas anstrengendere Wanderung zum höchsten Punkt des Kantons Zürich auf das 1292 Meter hohe Schnebelhorn. Die 15,5 Kilometer lange Rundwanderung dauert laut Wegwandern.ch etwas mehr als fünf Stunden und führt entlang saftiger Blumenwiesen, vorbei an schattigen Waldstücken und über den Grat, der die Grenze zwischen den Kantonen Zürich und St. Gallen bildet. Schöne Aussichten geniesst man auch auf dieser Wanderung: Auf der Ebene Hirzegg blickt man in Richtung Säntis und Bodensee – bei klarem Wetter reicht der Blick sogar bis nach Österreich an die Zimbaspitze und die Rote Wand.

4. Spaziergang im Witikoner Tobel

Wer gerne ein paar Schritte tut, jedoch in Zürich bleiben will und es zudem nicht ganz so steil mag, wird im Zürcher Kreis 7 fündig. Der rund sieben Kilometer lange Spaziergang beginnt unmittelbar bei der Tramhaltestelle Burgwies in Zürich. Von dort gelangt man schnell in den Wald zum Elefantenbach. Der Weg führt entlang des Gewässers durch das Stöcken- und Werenbachtobel. Inmitten des schattenspendenden Grüns und beim Plätschern des Wassers rückt das nahe Volksfest doch gleich in weite Ferne.

5. Husemersee

Der Husemersee befindet sich nördlich des Dorfzentrums in der Zürcher Gemeinde Ossingen und liegt in einem Naturschutzgebiet mitten im Wald. Ein Spaziergang entlang des Ufers auf einer flachen Ebene dauert laut Schweizersee.ch rund 45 Minuten. Hier lohnt es sich, das Picknick selbst mitzubringen, da es keine Verpflegungsmöglichkeiten in direkter Seenähe gibt. Wem es nach dem Spaziergang noch danach ist, sich im Seewasser abzukühlen, kann dies im westlichen Teil des Sees tun, wo sich übrigens auch eine gemütliche Grillstelle und eine Liegewiese befinden.

6. Strandbad Maur

Wer Ruhe sucht, wird hier fündig: Die kleine, aber feine Badi verfügt neben einer Familien-Zone auch über eine Ruhezone. Umgeben von viel Grün und schattenspendenden Bäumen lädt die Badi am Greifensee zu entspannten Nachmittagsstunden auf der Wiese oder im Wasser ein. Wer etwas mehr Action will, kann sich auch ein Surfbrett und ein Paddel mieten und ab aufs Wasser! Hungrige werden am Badi-Kiosk fündig: Hier gibt es Wienerli und Kartoffelsalat, Birchermüesli oder einen leckeren Salat. Grillieren kann man auch: Den Cervelat oder die Bratwurst dazu gibts ebenfalls am Kiosk, braten tut man sie selbst an der Grillstelle mit Blick aufs Wasser.

7. Grillstelle beim Rumensee

Fährt man bis zur Bushaltestelle Itschnach, Tägermoos oder zum Parkplatz Rumensee führt der Weg zur Grillstelle zu Beginn über eine leuchtend grüne Blumenwiese, bevor es in den Wald geht. Nach einem Fussmarsch von etwa 20 Minuten erreicht man den im Naturschutz gelegenen Rumensee. Entlang des Gewässers begegnet man einer grossen Liegewiese mit schattenspendenden Bäumen und diversen gut gepflegten Grillstellen – eine Stelle zum «bröötle» findet man hier so gut wie immer.