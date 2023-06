Heisses Wetter sorgt bei Hunden für aggressiveres Verhalten

An heissen Tagen werden nicht nur Menschen, sondern auch Hunde aggressiver, so eine Studie der Harvard Medical School. Die Forschenden schlagen vor, dass Hundehalter an diesen Hitzetagen Vorsicht walten lassen.

Aggressivität : An diesen Tagen ist das Risiko für Hundebisse am grössten

Darum gehts Hunde werden bei Hitze aggressiver.

Das fand eine Studie der Harvard Medical School heraus.

UV-Strahlung, hohe Temperaturen und Luftverschmutzung beeinflussen die Tiere.

Diese Faktoren führen laut den Forschenden zu einem höheren Stressempfinden.

Die globale Erderwärmung sorgt nicht nur in Diskussionen rund ums Klima für erhitzte Gemüter. Laut Forschenden der Harvard Medical School in Boston lassen sich auch Hunde vom Wetter beeinflussen. An sonnigen, heissen Tagen mit erhöhter Luftverschmutzung ist das Risiko, dass Hunde zubeissen, um elf Prozent höher als an anderen Tagen.

So lief die Studie ab

Bereits frühere Untersuchungen zeigten, dass wärmeres Wetter und eine erhöhte Umweltbelastung zu grösserer Aggression bei Menschen und anderen Tieren wie Affen, Ratten oder Mäusen führte. Studienautor Tanujit Dey und sein Team wollten nun herausfinden, ob diese Wirkung auch bei Hunden spürbar ist.

Sie untersuchten dafür rund 70’000 Fälle von gemeldeten Hundebissen in acht US-Städten, die sich im Verlauf von zehn Jahren ereignet hatten. Für jeden dieser Fälle wurde der Einfluss von Umweltfaktoren analysiert – darunter Ozonbelastung, Temperatur, Niederschlag und UV-Strahlung.

Darum löst Hitze Aggressionen aus

Die Ergebnisse zeigten, dass besonders eine erhöhte UV-Strahlung mit mehr Hundebissen in Verbindung gebracht werden konnte. Solche Tage wiesen rund elf Prozent mehr Hundebisse auf. ­­Bei hohen Temperaturen stieg die Anzahl um rund vier Prozent. Erhöhte Ozonwerte (Luftverschmutzung) und Regen sorgten für einen Anstieg um je drei oder ein Prozent.

Die Forschenden betonen, dass hohe Temperaturen bekanntlich die Herzfrequenz, den Blutdruck und das Schwitzen erhöhen. Das könnte es für die Tiere schwieriger machen, Luft zu holen, was zu einem erhöhten Stressempfinden beiträgt. Hitzetage könnten auch die Produktion von Testosteron in die Höhe treiben und das Aggressionsempfinden steigern.

Das heisst es jetzt für Hundehalter

Die Autoren weisen darauf hin, dass nicht alle möglicherweise ausschlaggebenden Faktoren in die Studie eingeflossen sind. So wurden detaillierte Informationen über Hunderassen, Schweregrad der Bisse, Merkmale der Opfer und was für Interaktionen die Hunde mit den Menschen in solchen Situationen hatten, nicht berücksichtigt.

Insgesamt werfe diese Untersuchung ein Licht auf den Einfluss von Umweltfaktoren auf Hundebisse. «Die Studie verdeutlicht die Notwendigkeit, Hundehalter auf dieses Thema zu sensibilisieren. So können sie an Tagen mit hohen Temperaturen, Ozonwerten und UV-Strahlung Vorsichtsmassnahmen treffen», schreiben die Studienautoren. So könne man das Risiko von Hundebissen verringern und eine sicherere Interaktion zwischen Mensch und Tier fördern.

