Freizeitpark: An diesen Tagen solltest du den Europa-Park meiden

1 / 6 Eine der Hauptattraktionen im Park ist die Wodan Timburcoaster, eine Holzachterbahn. imago images/Petra Schneider Am zweitlängsten wartet man bei der Achterbahn Arthur. imago images/Petra Schneider Bei der Attraktion Schweizer Bobbahn musstest du vergangenes Jahr im Schnitt über 20 Minuten anstehen. imago images/Petra Schneider

Darum gehts In den Monaten August und Oktober ist im Europa-Park viel los.

Die Wartezeiten vor den Attraktionen können manchmal sehr lange sein.

Magst du nicht anstehen, solltest du im März in den Europa-Park gehen.

Der Europa-Park erfreut sich grosser Beliebtheit bei Schweizerinnen und Schweizern für einen Ausflug. Ob am Wochenende, über Brückentage, an Halloween oder an einem normalen Wochentag, für Action auf Achterbahnen und Unterhaltung im Freizeitpark ist gesorgt. Doch selten ist man alleine im Europa-Park , die Wartezeiten vor den Park-Attraktionen, hauptsächlich den Achterbahnen, können zum Teil sehr lange sein. An Spitzentagen wartet man über eine Stunde für eine Fahrt, die dann rund drei Minuten dauert. Bei einer der Hauptattraktionen, der Holzachterbahn «Wodan», betrug die durchschnittliche Wartezeit letztes Jahr über 30 Minuten, wie Argovia-Today schreibt.

Europa-Park-Profis geben im Internet unzählige Tipps, wann der beste Zeitpunkt für einen Besuch ist. Eher schlecht sind Feiertage wie zum Beispiel Ostern, dann hat es viele Besucherinnen und Besucher. Doch wie weiss man, ob sich der Gang zur Silverstar lohnt, oder ob man sich die Beine in den Bauch steht? Im Park gibt es Tafeln, wo man sieht, wie lange man für die jeweiligen Bahnen ansteht. In einer App kann man die Wartezeiten auch in Echtzeit überprüfen. Fragt sich nur, an welchem Tag man am wenigsten lange ansteht?

Im März hast du am wenigsten Wartezeit

Eine Auswertung der Daten von Wartezeiten.app vom Jahr 2022 zeigt, dass man am Samstag am längsten ansteht. Dort beträgt die durchschnittliche Wartezeit fast 15 Minuten. Wer gar keine Lust auf Anstehen hat, sollte an einem Freitag in den Europa-Park. Mit «nur» acht Minuten ist es der Wochentag, an dem man am wenigsten lange ansteht. Aus den Daten geht auch hervor, dass man unter der Woche am Dienstag am längsten ansteht.

Wie oft gehst du in den Europa-Park? Ich lieben den Freizeitpark, ich gehe mindestens drei Mal oder mehr pro Jahr. Etwa zweimal pro Jahr besuche ich den Park. Einmal pro Jahr genügt mir. Ich war einmal da, hat mir aber nicht gefallen. Ich war noch nie da, möchte aber unbedingt gehen. Ich mag keine Achterbahnen.

Da der Europa-Park thematisch dekoriert, wie zum Beispiel zu Halloween (31. Oktober), macht es Sinn, dass man im Monat Oktober am zweitlängsten ansteht. Dort beträgt die Wartezeit fast 15 Minuten. Nur im Sommermonat August steht man noch länger an mit knapp 16 Minuten. Die Wintermonate hingegen eignen sich besser für einen Besuch, wenn man keine Lust auf Anstehen hat. In den Monaten November, Dezember, Januar und März beträgt die durchschnittliche Wartezeit unter acht Minuten. Im März steht man für eine Bahn im Schnitt «nur» etwas mehr als drei Minuten an. Alle diese Angaben beziehen sich auf das Jahr 2022.

Für diese Bahn stehst du am längsten an

Eine der Hauptattraktionen im Park ist die Wodan Timburcoaster, eine Holzachterbahn. Sie kommt mit einem Kilometer Länge, 40 Meter Höhe und Geschwindigkeiten von bis zu 100 km/h daher. Nicht verwunderlich stand man im vergangenen Jahr für diese Bahn am längsten an. Die durchschnittliche Wartezeit betrug fast 32 Minuten. Am zweitlängsten steht man für die Achterbahn Arthur an. Wartezeit im Schnitt: mehr als 29 Minuten.

Auch die an die Schweiz angelehnten Attraktionen Schweizer Bobbahn und der Matterhorn-Blitz haben etwas längere Wartezeiten. Bei beiden Bahnen wartet man durchschnittlich mehr als 20 Minuten. Am wenigsten lange wartet man bei der Bahn Piraten in Batavia, dort sind es «nur» knapp elf Minuten im Schnitt. Auch hier beziehen sich die Angaben auf das Jahr 2022.

Spannend wird es dann nächstes Jahr, wenn die neue Achterbahn Voltron ihren Betrieb aufnimmt. Solche neuen Attraktionen ziehen immer grosse Menschenmassen an, es kann dann zu einem regelrechten Ansturm kommen.