40 Holzfiguren in Burgdorf

Neuhaus’ Werke sind in einem Zeitraum von mehr als zehn Jahren entstanden – Corona spielte demnach keine Rolle. Vielmehr prägten den Bildhauer seine Reisen nach Syrien und in den Irak, wo er zerbombte Dörfern besuchte und sich in Flüchtlingscamps aufhielt. «Ich treffe dort immer wieder Menschen in ausserordentlichen Situationen, die trotzdem motiviert versuchen, ihren Alltag zu leben», erzählt Neuhaus. Diese «Normalität im Drama» sollen auch einige seiner Figuren ausstrahlen. In seinen Skulpturen thematisiert Neuhaus, der einen Landwirtschaftsbetrieb besitzt, zudem immer wieder die Beziehung zwischen Mensch und Tier.