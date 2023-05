Was verdient dein Gegenüber? An dieser Kleidung erkennst du es

Das Durchschnittseinkommen in der Schweiz steigt. Zwischen den Jahren von 2007 und 2019 sind die Einkommen fast aller gestiegen , das zeigt eine Analyse der Bank Cler. Insgesamt gibt es mehr Millionäre und mehr Menschen, die zur Mittelschicht gehören . Kann man von der Kleidung auf das Lohnniveau schliessen? Diese Labels geben einen Hinweis darauf, was das Gehalt deines weiblichen Gegenübers sein könnte.

Eigentlich gar nichts. Monatlich so 50 Franken. Zwischen 50 und 150 Franken. Mehrere Hundert Franken. Einen Tausender kann ich schon ausgeben. Das Limit existiert für mich nicht.

Auf deinem Konto landen monatlich 3000 bis 5000 Franken

Marken, die bei dir im Schrank hängen: Bershka, Monki, Shein, Zara, H&M, C&A, Chicorée, Dosenbach, New Yorker, Secondhand und Brocki

Auf deinem Konto landen monatlich 5000 bis 7000 Franken

Du bist trendig unterwegs und shoppst auch gerne mal bei Zara und Cos. Auf Impulskäufe bei Ultrafast-Fashion Marken wie Shein & Co. verzichtest du deinem Gewissen zuliebe, so gut es geht. Die neuesten Stücke für die Saison lässt du dich gerne etwas kosten. Dabei investierst du bei Klassikern etwas mehr Geld, um nachhaltige Marken zu unterstützen. Für Stücke wie eine gute Winterjacke gibst du schon mal mehrere Hundert Franken aus. Für Secondhand-Pieces besuchst du gerne deinen liebsten Vintage-Shop und kaufst dort gebrauchte Luxusteile.

Auf deinem Konto landen monatlich 7000 bis 10’000 Franken

Dein Gehalt erlaubt es dir, das Auge ganz auf Design und hochwertige Materialien zu richten. Nebst Trend-Marken wie Ganni & Co. kannst du deine Garderobe mit mehr als einem Investment-Piece füllen. Verschenkst du auf Social Media dein Herz an ein Trendpiece, kannst du dir in deiner Lohnklasse das Original statt der günstigen Fast-Fashion-Kopie holen. Shoppst du Kleidung aus zweiter Hand, gehst du gerne auf kuratierte Seiten wie Vinted.