An Aargauer Schule wird Deutschpflicht eingeführt

In der Vergangenheit ist der Schule immer wieder aufgefallen, dass einige der Kinder untereinander Italienisch oder Albanisch sprechen.

Ein Grossteil der Schülerinnen und Schüler an der Kreisschule Reinach-Leimbach sind ausländische Staatsangehörige.

In der Aargauer Gemeinde Reinach gehen viele Kinder zur Schule, deren Muttersprache nicht Deutsch ist. Die Gemeinde hat einen der höchsten Ausländeranteile der Schweiz. Weil viele Kinder mit ihren fremdsprachigen Gspänli angefangen haben, Albanisch und Italienisch zu sprechen, folgt nun eine Deutschpflicht. Die Kinder sollen in Schulzimmern, Gängen und auf dem Pausenhof ab sofort nur noch Hochdeutsch oder Mundart sprechen, wie die «Aargauer Zeitung» schreibt. Das Ziel sei, dass möglichst viele Kinder möglichst gute Chancen in der Schule und später auf dem Arbeitsmarkt hätten.