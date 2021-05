Totes Lehrer-Paar aus Bozen - An dieser Stelle tötete Benno Neumair seine Eltern

Am 29. April wurde an Peter Neumairs Leiche eine Obduktion durchgeführt.

Die Leiche von Peter Neumair wurde am 27. April 2021 in der Etsch bei Trient entdeckt. Identifiziert wurde der Vater von seiner Tochter Madé – aufgrund seiner Uhr.

Am 29. April wurde die Autopsie an der Leiche von Peter Neumair durchgeführt.

In der Sendung Mattino Cinque wurden zum ersten Mal Bilder aus dem Inneren des Hauses von Peter Neumair und Laura Perselli veröffentlicht. Das Lehrer -P aar aus Bozen wohnte mit Sohn Benno zusammen. Dieser tötete am Abend des 4. Januar seine Eltern und entsorgte Stunden später die Leichen in der Etsch. Er ist geständig. Die Tat hat sich beim Eingang zum Wohnzimmer zugetragen. Die italienische n Ermittler hatten dafür schon zu Beginn der Untersuchungen einen klaren Hinweis entdeckt.

Tatsächlich hatte Benno nach der Tötung seiner Eltern den Fussboden gereinigt , um die Blutflecken komplett verschwinden zu lassen. Zu diesem Zweck hatte er bereits zuvor einen Fünf -Liter-Kanister Wasserstoffperoxid und zwei neue Mop p s besorgt. Er wusch die rund zwei Quadratmeter grosse Stelle so intensiv, dass die Fugen viel sauberer aussahen als im Rest des Zimmers. Als die Polizei ihn dazu befragte, gab Benno Neumair zunächst an, der Hund habe sich übergeben.

Autopsie an Peter Neumair liefert keine konkrete Information

Letzten Donnerstag wurde die Autopsie an der Leiche von Peter Neumair durchgeführt. Der leblose Körper war zwei Tage zuvor am Ufer der Etsch bei Trient entdeckt worden. Die Staatsanwaltschaft von Bozen beauftragte den renommierten Forensiker Dario Raniero von der Uni Verona mit der Obduktion der Leiche. Raniero hatte schon die Autopsie an der Leiche von Laura Perselli durchgeführt und Würgespuren am Hals der Toten entdeckt.