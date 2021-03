Die Berner Kantonspolizei konnte zwei Verbrechen aufklären, die 2019 in der Region Kiental begangen wurden. Obschon der mutmassliche Täter in Haft ist, müssen die Einwohner den Schock erstmals verdauen.

Verbrechen in Kiental BE : «An ein Tötungsdelikt hatte man damals nicht gedacht»

1 / 3 Ein lebloser 18-jähriger Mann ist im Gornernbach in Kiental aufgefunden worden. Googlemaps Im Kandertal BE soll der 63-Jährige zwei Männer in eine Schlucht gestossen haben. Google Die Polizei verhaftete einen 63-Jährigen. Bruno Petroni / Berner Oberländer

Darum gehts Die Berner Polizei hat ein mysteriöses Verbrechen aus dem Jahr 2019 aufgeklärt.

Ein 63-Jähriger stiess zwei Männer in eine Schlucht im Kandertal. Eines der Opfer verstarb.

Ein Teil der Bewohner bekam die Vorfälle damals zwar mit. Insbesondere, dass es sich im ersten Fall um ein Tötungsdelikt handelte, haben sie aber erst jetzt erfahren.

Der Berner Kantonspolizei ist es gelungen, ein mysteriöses Verbrechen aus dem Jahr 2019 zu lösen. Nachdem Anfang November 2019 in der Region Kiental ein 29-jähriger Mann in eine Schlucht gestossen wurde und überlebte, fanden sich auch Parallelen zu einem Todesfall im vorangehenden Mai. Damals war ein 18-jähriger Afghane zu Tode gekommen. Heute scheint klar: Der junge Mann wurde Opfer eines Tötungsdelikts. Der mutmassliche Täter in beiden Fällen, ein heute 63-jähriger Schweizer, befindet sich im vorzeitigen Strafvollzug.

Anwohner B.* führt das Hotel Waldrand in Kiental. Er erinnert sich an die beiden Vorfälle. «Sie ereigneten sich auf meinem Grundstück», sagt er. Beim zweiten Vorfall im Herbst sei er von der Polizei befragt worden. «Sie wollten wissen, ob ich etwas gesehen oder gehört habe.» Dies sei jedoch nicht der Fall gewesen: «Meine Parzelle ist gross. Zur Unfallstelle sehe ich nicht von meinem Haus aus.» Das Gebiet kenne er dennoch bestens. Der Vorfall habe sich in der Hexenkessel-Schlucht ereignet. «Das Schlucht-Gebiet ist mit Vorsicht zu geniessen. Ich kann mir vorstellen, dass man schlimm stürzen kann», so B. Die beiden Vorfälle seien besorgniserregend. «Die Geschichte ist sehr tragisch. Ich habe selber Kinder, so etwas wünscht man niemandem.»

«Schon happig»

Im Dorf sei damals viel diskutiert worden. «Wenn eine verdächtige Person am Dorfmärit abgeführt wird, löst das natürlich einen Wirbel aus», so B. Das sei im November 2019 gewesen. Im Dorf sei daraufhin viel spekuliert und geschwatzt worden. «Als Wirt erfährt man die Geschichten am Stammtisch.» Er selbst habe den verdächtigen Mann nicht gekannt. Mittlerweile sei das Ganze bereits etwas in Vergessenheit geraten. Ab und zu sei er noch gefragt worden, was damals passiert ist. Doch: «Ich bin nie darüber informiert worden, was wirklich vorgefallen ist.» Jetzt werde das Thema wohl neu aufgekocht.

Bewohnerin P.* , die ebenfalls unweit des Tatorts lebt, erinnert sich lediglich an den ersten Vorfall im Mai 2019, als der junge Afghane zu Tode kam. «Mehrere Polizeiautos fuhren beim Hexenkessel auf. Hinterher wurde gewerweisst, was wohl passiert sein könnte.» Die Nachricht nun, dass es sich um ein Tötungsdelikt handelte, löst in P. ein mulmiges Gefühl aus: «Das dünkt mich schon happig. So weit hatte man damals natürlich nicht gedacht.» Weder habe sie aber eine Ahnung, wer der mutmassliche Täter ist, noch habe sie von seiner Verhaftung etwas mitbekommen.