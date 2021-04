Mit 90 Jahren : An erster Mondlandemission beteiligter US-Astronaut Michael Collins gestorben

Anders als seine Kollegen Neil Armstrong und Edwin «Buzz» Aldrin betrat Collins am 20. Juli 1969 den Erdtrabanten allerdings nicht.

US-Astronaut Michael Collins starb am Mittwoch im Alter von 90 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung, wie seine Familie im Kurzbotschaftendienst Twitter bekanntgab.

Der in Italien geborene Collins war einer von drei Astronauten der Apollo-11-Mission. Anders als seine Kollegen Neil Armstrong und Edwin «Buzz» Aldrin betrat er am 20. Juli 1969 aber nicht den Erdtrabanten. Er blieb als Pilot in der Kommandokapsel «Columbia» in einer Mondumlaufbahn zurück. Armstrong und Aldrin landeten mit dem Modul «Eagle» (Adler) auf dem Mond.