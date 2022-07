Konzertabbruch : «An eurer Hauswand habt ihr genauso einen angeblichen kulturellen Aneigner»

In der Brasserie Lorraine wurde am 18. Juli ein Konzert abgebrochen , weil einige Gäste sich laut den Veranstaltern «unwohl» fühlten. Der Grund: Die Berner Mundart-Band Lauwarm spielt Reggae und ein Teil der Bandmitglieder trägt Rastas. Das kritisieren manche als «kulturelle Aneignung». Für ihr Vorgehen müssen die Veranstalter auf Social Media viel Kritik einstecken.

Mehrfach wird dabei auch das Wandbild an der Fassade des Kulturlokals thematisiert. Darauf sind verschiedene Gestalten zu sehen, eine von ihnen ist weiss und trägt Rastas. Ein User spottet: «Habt ihr den/die Maler*in schon bestellt? An eurer Hauswand habt ihr genauso einen angeblichen kulturellen Aneigner. Dümmer geht nimmer …» Ein anderer kommentiert: «Der Gag ist euer Graffito an der Hauswand. Tragen da nicht auch Leute Dreads? Euer Statement ist scheinheilig. Also haben nur noch Leute mit der richtigen Hautfarbe zur Frisur Zugang?» Eine Userin meint schliesslich: «Bitte eure Fassade noch anpassen, dann passt es wieder zu eurer Gesinnung.»