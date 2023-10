Herzogin Meghan: «War hart, nicht in Tränen auszubrechen»

An Event : Meghan ganz emotional – «war hart, nicht in Tränen auszubrechen»

Darum gehts Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (42) waren in New York.

Dort fand das Gipfeltreffen ihrer Archewell Foundation statt.

Während des Treffens erzählte Meghan, dass es «unmöglich war, nicht in Tränen auszubrechen».

Herzogin Meghan (42) und Ehemann Prinz Harry (39) haben New York City erneut einen Besuch abgestattet. Das Paar war am Dienstag, 10. Oktober, zum Gipfeltreffen seiner Archewell Foundation angereist. Meghan erschien zu dem Termin im Hudson Yards in Manhattan in einem eleganten Komplett-Look in Weiss. Dazu gehörten ein schulterfreier Altuzarra-Blazer und eine Hose mit weitem Bein. Ihre Haare hatte sie sich zu einem Dutt zurückgesteckt, einzelne Strähnen umrahmten dabei ihr Gesicht. Harry trug einen dunkelblauen Anzug mit weissem Hemd und dunkelblauer Krawatte.



«Ich will zu Beginn allen Eltern, den Müttern und Vätern, dafür danken, dass sie mit uns hier sind, nicht nur physisch, sondern auch auf dieser Reise im letzten Jahr, indem sie diese Gemeinschaft gemeinsamer Erfahrungen geschaffen haben», erklärte der 39-Jährige bei dem Gipfel. «Wir wissen, dass es für euch nicht leicht ist, hier zu sein, also vielen Dank.» Meghan offenbarte wiederum, dass sie bei einigen der Geschichten der Eltern, die «im Zusammenhang mit der Nutzung sozialer Medien durch ihr Kind einen tragischen Verlust erlitten haben», bei ihrem ersten Treffen emotional wurde. «Vor einem Jahr, als wir einige der Familien trafen, war es unmöglich, nicht in Tränen auszubrechen, so wie es sicher vielen von Ihnen heute ergangen ist, als sie diese Geschichten hörten.»

Herzogin Meghan sorgt sich um ihre Kinder

Weiter erklärte sie, dass das Dasein als Mutter von Archie und Lilibet das Wichtigste in ihrem Leben sei, «abgesehen davon, dass ich diesem Mann eine Ehefrau bin. [...] Unsere Kinder sind zwar noch sehr jung, sie sind zweieinhalb und viereinhalb Jahre alt, aber die sozialen Medien werden nicht verschwinden. Ich bin glücklich, dass unsere Kinder in einem Alter sind, in dem dies nicht in unserer unmittelbaren Zukunft liegt, aber ich bin auch erschrocken darüber, wie sich die Situation weiter verändert.»

Von Sicherheitsleuten begleitet

Laut britischer «Daily Mail» wurden Harry und Meghan in einem Konvoi von sieben abgedunkelten Fahrzeugen zu dem Gipfeltreffen begleitet. Der letzte Aufenthalt in New York sorgte aufgrund eines Paparazzi-Zwischenfalls für einige Aufregung. Im Mai waren die Sussexes zur «Women of Vision»-Gala gekommen, bei der Meghan einen Award erhielt. Damals wurde ihr Aufenthalt durch eine «nahezu katastrophale Verfolgungsjagd durch eine Gruppe äusserst aggressiver Paparazzi» überschattet, wie es ein Sprecher des Paars bezeichnete. Ob die Szenen wirklich so gefährlich waren, wie von den Sussexes geschildert, wurde danach eifrig diskutiert. Laut dem Sprecher ist das Auto, in dem das Paar samt Meghans Mutter Doria Ragland (67) sass, mehr als zwei Stunden lang verfolgt worden. Ihr Fahrer widersprach dieser Darstellung jedoch.

Vor ihrem Besuch des Gipfels statteten Harry und Meghan, dieses Mal in legeren Looks, der Marcy Lab School in Brooklyn einen Besuch ab. Meghan trug dabei zu einem schwarzen Top und Jeans eine College-Jacke, die sie im März 2020 von einem Debattenteam an einer Schule in Grossbritannien erhalten hatte. Laut «Daily Mail» war dies der letzte Solo-Auftritt der 42-Jährigen vor dem «Megxit».

«Heute haben wir uns sehr gefreut, Prinz Harry und Meghan Markle, den Herzog und die Herzogin von Sussex, auf dem Campus begrüssen zu dürfen, um die Stipendiaten für Herbst 2023 und Frühjahr 2023 zu treffen», heisst es in einem Instagram-Post der Marcy Lab School, einer Einrichtung als College-Alternative. «Seit vergangenem Jahr arbeiten wir mit der Archewell Foundation zusammen, die unsere Mission teilt, eine bessere Online-Welt aufzubauen.»

