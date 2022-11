Just Stop Oil : An Gemälde von van Gogh festgeklebt – Londoner Gericht verurteilt Klimaaktivisten

Ein Gericht in London sprach am Dienstag das Urteil gegen eine 24-Jährige und einen 22-Jährigen. Die beiden hatten sich am Rahmen eines Gemäldes festgeklebt und ihn damit beschädigt.

Ein Aktivist und eine Aktivistin klebten sich am Rahmen eines Gemäldes von van Gogh an.

Zwei Klimaaktivisten, die sich aus Protest gegen die Ölförderung an einem Bild des Malers Vincent van Gogh festgeklebt hatten, sind von einem Londoner Gericht schuldig gesprochen worden. Emily Brocklebank wurde am Dienstag wegen Sachbeschädigung zu 21 Tagen Haft verurteilt, die Strafe wurde für sechs Monate zur Bewährung ausgesetzt. Allerdings unterliegt die 24-Jährige einer elektronisch überwachten sechswöchigen Ausgangssperre. Das Strafmass gegen den 22 Jahre alten Mitangeklagten wurde zunächst nicht bekannt.

Die beiden Aktivisten der Organisation Just Stop Oil hatten sich am 30. Juni am Rahmen des Gemäldes «Blühende Pfirsichbäume» (1889) in der Londoner Courtauld Gallery festgeklebt. Dabei entstand ein Schaden von knapp 2000 Pfund (2300 Euro). Richterin Neeta Minhas sagte, der Bilderrahmen aus dem 18. Jahrhundert sei dauerhaft beschädigt worden. «Das Gemälde hat einen bedeutenden historischen und künstlerischen Wert, und ich halte den Schaden für beträchtlich», sagte Minhas.