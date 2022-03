Steigende Corona-Zahlen – «An Grossanlässen braucht es auch im Sommer Masken und Abstand»

Denn nach der Fasnacht in Luzern und Basel sind die Corona-Fallzahlen sprunghaft angestiegen. Nun kommt die Diskussion um Masken an Grossanlässen auch im Sommer auf.

Nach der Fasnacht in Basel und Luzern schiessen die Corona-Fallzahlen in die Höhe.

Die Fasnacht hat die Covid-Fallzahlen in Basel und Luzern sprunghaft ansteigen lassen. Auch im Rest der Schweiz zeigt der Trend wieder klar nach oben. Der Omikron-Subtyp BA.2 ist dabei, die ursprüngliche Omikron-Variante zu verdrängen, weil er noch ansteckender ist. Trotzdem sollen Ende März auch die Maskenpflicht im ÖV und in Gesundheitseinrichtungen sowie die Isolationspflicht fallen. Das ruft die Politik auf den Plan.

Die SP-Nationalrätin Yvonne Feri trägt im Parlament freiwillig noch eine Maske – als eine der wenigen, wie sie sagt. «Bei den wieder ansteigenden Fallzahlen und wenn so viele Menschen über längere Zeit beisammen sind, ist die Ansteckungsgefahr nach wie vor hoch.» Eine Ansteckung wäre für sie als dreifach Geimpfte vielleicht nicht so schlimm. «Doch wir haben auch eine Verantwortung Risikopersonen gegenüber.»

«Long Covid ist auch für Kinder eine Gefahr»

Schon der Wegfall der Quarantänepflicht war für Feri fragwürdig: «Ende März auch noch die Maskenpflicht im ÖV und die Isolationspflicht abzuschaffen, geht für mich in die falsche Richtung.» Nur weil Corona im Moment von anderen Nachrichten verdrängt worden sei, birge es nicht plötzlich keine Risiken mehr: «Long Covid ist nach wie vor eine grosse Gefahr, auch bei Kindern.» Der 1. April bereitet auch GLP-Nationalrat Martin Bäumle Sorgen: «Dass jetzt eine Welle kommt, war zu erwarten. Sie fällt aber steiler aus, als ich gedacht hätte.» Auch er warnt vor den Restrisiken, sollten in zwei Wochen auch noch die letzten Massnahmen fallen.

Für Grossanlässe im Sommer sieht Bäumle hingegen keinen Bedarf an weiteren Massnahmen: «Wir durchseuchen derzeit in hohem Tempo mit BA.2 und können davon ausgehen, dass die aktuelle Welle in ein paar Wochen wieder abflachen wird.» Feri ist vorsichtiger. Sie fordert, Basismassnahmen wie die Maskenpflicht im ÖV und die Isolationspflicht beizubehalten. «Mit der Maskenpflicht im ÖV würde auch sichtbar, dass das Virus nicht einfach verschwunden ist. Mit dem Virus zu leben lernen heisst für mich auch, sich an den Umgang mit Masken oder anderen Massnahmen zu gewöhnen.»