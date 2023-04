Grösste No-gos an Hochzeiten: «Daran ist alles cringe»

Die wohl romantischste Zeit im Jahr hat wieder begonnen – die Hochzeitssaison. Denn was gibt es Schöneres, als zwei Menschen auf ihrem Weg ins gemeinsame Leben zu begleiten? Das sehen nicht alle so: Denn es gibt einiges, was am grossen Tag ein absolutes No-go ist. Videoproducer Sarah fragt bei Passantinnen und Passanten nach, was beim Ja-Wort so gar nicht geht.