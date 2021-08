Olympia 2021: Das Schlussfeier-Outfit von Kanada sorgt für eine Kontroverse

« Ich schreie, das ist Kanadas Outfit für die Schlussfeier. Sagt die Olympischen Spiele ab. » So harsch fielen die Reaktionen aus, als Kanada Mitte April das Outfit für die Abschlusszeremonie der Olympischen Spiele in Tokio vorstellte. Am Sonntag verabschiedeten sich Athletinnen und Athleten aus aller Welt in ihren eigens dafür designten Outfits. Da war auch Kanada mit den Jeansjacken dabei, die schon Anfang Jahr für Häme gesorgt hatten.