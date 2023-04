An Kanye Wests Privatschule gab es nur Sushi zum Mittagessen

1 / 7 Wegen seiner antisemitischen Äusserungen und Skandale musste Kanye West vergangenen Oktober seine christliche Privatschule schliessen. AFP Wie nun zwei ehemalige Lehrkräfte in einer Klage dem Musiker vorwerfen, soll er bizarre Regeln in der Schule eingeführt haben. Los Angeles Times via Getty Imag Die Schultüren sollen demnach ständig von aussen verschlossen worden sein, zum Mittagessen gab es angeblich immer nur Sushi und es waren keine Gabeln oder andere Utensilien für den Verzehr erlaubt. GC Images

Kanye West aka Ye musste wegen seiner antisemitischen Entgleisungen seine eigens gegründete Privatschule schliessen lassen.

Nun haben zwei ehemalige Angestellte Klage gegen den Rapper erhoben.

Vor Gericht beschreiben sie die bizarren Regeln die Kanye für die Schülerinnen und Schüler aufgestellt haben soll.

An der mittlerweile geschlossenen christlichen Privatschule von Kanye West herrschten äusserst seltsame Regeln, wie nun zwei ehemalige Lehrerinnen in einer Klage hervorbringen. Die beiden machten gemäss «ABC News» vor dem Los Angeles County Superior Court geltend, dass ihnen zu Unrecht gekündigt worden sei. Zusätzlich zu diesen Vorwürfen zeichneten die beiden Klägerinnen ein höchst beunruhigendes Bild von der Situation innerhalb der Donda Academy in Kalifornien.

Die Schultüren sollen demnach ständig von aussen verschlossen worden sein, zum Mittagessen gab es angeblich immer nur Sushi und keine Gabeln oder andere Utensilien waren für den Verzehr erlaubt. Die Schülerinnen und Schüler mussten die Mittagspause auf dem Boden sitzend verbringen und die medizinische Versorgung auf dem Campus soll nicht «gesichert» gewesen sein.

Zudem sollen alle Klassen im ersten Stock unterrichtet worden sein, weil Ye angeblich «Angst vor Treppen habe». Alle Schülerinnen und Schüler mussten in Schwarz gekleidet zum Unterricht erscheinen, angeblich nur in Kleidung mit dem Label des Rappers. Es soll verboten gewesen sein, Schmuck zu tragen oder auf dem Schulareal Kreuzworträtsel zu lösen.

«Pures Chaos und Meuterei»

«Ich bin sehr traurig über all das. Es war eine grosse Ehre und ein Privileg, für Kanye West an der Donda Academy zu arbeiten. Ich bin ein grosser Kanye-Fan. Sein erstes Album war das erste, das ich jemals gekauft habe», sagte eine der Klägerinnen, Chekarey Byers, in einer Erklärung.

«Ich mag seine Musik immer noch und ich werde sein Talent nie leugnen, aber während seine Vision für die Schule auf dem Papier grossartig klingt, ist es in Wahrheit nur pures Chaos und Meuterei. Es ist wie in einer psychiatrischen Klinik, die von den Patienten betrieben wird.» Die beiden Klägerinnen wurden angeblich entlassen, weil sie Verstösse gegen den Schulkodex gemeldet hatten. Die beiden schwarzen Frauen seien des Weiteren auch Opfer von Rassendiskriminierung durch West geworden.

Ye’s antisemitische Äusserungen führten zur Schulschliessung

In einem früheren Interview bezeichnete Ye gegenüber «ABC News» seine Einrichtung als «Gospel School», die sich darauf konzentriert, «Kindern praktische Werkzeuge an die Hand zu geben, die sie in einer Welt brauchen, nachdem das iPhone entwickelt wurde». Er fuhr fort: «So viele Schulen sind dafür gemacht, Kinder für Branchen heranzubilden, die nicht einmal mehr wichtig sind.» Weiter sagte er, die an der Schule beschäftigten Lehrerinnen und Lehrer könnten ihre Kinder mit gezieltem Nachhilfeunterricht zu «Genies machen.»

Infolge der Kontroverse um die antisemitischen Äusserungen des Rappers wurde die nicht akkreditierte Schule im letzten Herbst für den Rest des Schuljahres 2022/2023 geschlossen.