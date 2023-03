Luzern : An Schulen gibts mehr Überwachungskameras als in Gefängnissen

1 / 6 An der Kantonsschule Alpenquai in Luzern sind 23 Videokameras im Einsatz. Beim Berufsbildungszentrum Bau und Gewerbe sind es 26 Kameras. 20min/Gianni Walther Beim Berufsbildungszentrum Luzern sind es 26 Kameras, an der Uni Luzern sind 18 Kameras im Einsatz. Google Maps Bei der Justizvollzugsanstalt Grosshof in Kriens sind 22 Kameras im Einsatz. In der Justizvollzugsanstalt Wauwilermoos sind es neun. Kanton Luzern

Darum gehts Mit einer Anfrage zu Überwachungskameras an Schulen hat sich ein Kantonsrat an die Luzerner Regierung gewandt.

Unter anderem wollte er wissen, wie lange Videos gespeichert werden und wer diese anschauen kann.

Aus Datenschutzgründen werde die Zahl der Leute, die Videos sichten können, auf ein Minimum beschränkt, so die Regierung.

Gespeichert werden Videos maximal 100 Tage.

Wo und wann werden an Schulen in Luzern Überwachungsvideos erstellt? Wie lange wird das Videomaterial aufbewahrt und wer sichtet das Material unter welchen Voraussetzungen? Mit diesen und weiteren Fragen hat sich Kantonsrat Urban Sager mit einer Anfrage an die Luzerner Regierung gewandt.

Videos werden maximal 100 Tage aufbewahrt

An den Schulen gibt es «teilweise ein Problem mit Vandalismus und anderen Straftaten», schreibt die Regierung in ihrer Antwort. Bei der Kantonsschule Alpenquai in Luzern und der nahen Ufschötti etwa ist auch Littering immer wieder ein Thema. Mit verschiedenen Massnahmen würde man das Vandalismus-Problem in den Griff kriegen, so etwa durch das Thematisieren von Vorfällen im Unterricht oder mehr Kontrollgänge durch das Personal. Kameras würden nur eingesetzt, «wenn mildere Massnahmen nicht erfolgreich waren.» Man habe gute Erfahrungen gemacht: «Zwischenfälle wie Diebstähle und Sachbeschädigungen konnten reduziert und aufgeklärt werden. Auch geht von sichtbaren Kameras auf dem Schulgelände eine präventive Wirkung aus», so die Regierung.

Die Videokameras an kantonalen Einrichtungen sind durchgehend in Betrieb. Videos werden jedoch nur ausgewertet, «wenn eine Strafanzeige, ein Strafantrag oder konkrete Verdachtsgründe für eine Straftat vorliegen», so die Regierung. Aus Datenschutzgründen könne nur ein Minimum an Personen die Videos einsehen. Maximal wird das Material 100 Tage aufbewahrt. Das alles ist gesetzlich geregelt. Häufig würden Aufnahmen aber früher gelöscht. Bevor irgendwo Kameras installiert werden, prüft man die Verhältnismässigkeit.

Viele Kameras an Schulen

«Die Regierung zeigt auf, dass es eine rechtliche Grundlage für die Installation von Überwachungskameras gibt. Das ist gut», sagt der SP-Kantonsrat gegenüber der «Luzerner Zeitung» (Bezahlartikel). «Sie antwortet ausweichend auf die Frage, wie stark man andere Massnahmen prüft», so Sager weiter. Durch Videoüberwachung liessen sich nicht alle Vorfälle verhindern. «Es wird argumentiert, Überwachungskameras hätten geholfen, Vandalismus zu verhindern. Aber zu welchem Preis?», meint Sager weiter.

In Luzern sind beim Berufsbildungszentrum Bau und Gewerbe laut Kanton 26 Kameras im Einsatz, an der Kantonsschule Alpenquai sind es 23. In der Justizvollzugsanstalt Grosshof in Kriens sind es 22 aktive Kameras, in der Justizvollzugsanstalt Wauwilermoos neun. Bei der Kanti Alpenquai werden Videos nur auf Anweisung von Schulleitungsmitgliedern gesichtet. Gemacht wird dies «durch den zuständigen Mitarbeiter», wie der Rektor Hans Hirschi zur «LZ» sagt.