Fabian Schär im Interview: «Ich glaube, diese Länderspiele hätte niemand unbedingt gebraucht»

1 / 6 Fabian Schär gehörte nach schwierigem Saisonstart zuletzt bei Newcastle wieder zum Stammpersonal – und trug sogar einmal die Captain-Binde. IMAGO/News Images Im April traf der 30-Jährige gegen Tottenham mit einem sehenswerten Freistoss. IMAGO/Action Plus «Der Trainer hat gesagt, dass ich bleiben soll und er weiter mit mir zusammenarbeiten will», sagt Schär über seine Vertragsverlängerung. Action Images via Reuters

Darum gehts

Fabian Schär, vorletzte Woche mussten Sie beim Spiel gegen Arsenal nach einem Kopf-Zusammenprall ausgewechselt werden. Wie geht es Ihnen heute?

Es geht mir gut. Wir haben alle Untersuchungen gemacht die notwendig waren und halten uns an das Protokoll, das es für den Fall von solchen Zusammenstössen gibt.

Ende April haben Sie bei Newcastle einen neuen Vertrag unterschrieben. Was hat Sie vom Verbleib überzeugt?

Ich habe bisher einhundert Spiele für Newcastle gemacht. Es fehlen nur noch vierzehn, dann ist es der Verein, bei dem ich die meisten Einsätze meiner Karriere gemacht habe. Es wird jetzt meine vierte Saison in der Premiere League. Und ich freue mich wahnsinnig darauf. Ich bin hier mittlerweile sehr gut angekommen, fühle mich wohl. Die Liga taugt mir. Und mit Eddie Howe habe ich einen Trainer, dessen Vertrauen ich spüre. Ich bin überzeugt, dass wir kommende Saison eine wichtige Rolle in der Liga spielen werden.

Anfang Saison sah das noch etwas anders aus. Sie sassen oft nur auf der Bank.

Seit der neue Trainer Eddie Howe da ist, habe ich 23 von 27 Spielen gemacht. Das ist natürlich sehr zufriedenstellend.

Im März haben Sie gegen Everton sogar die Captain-Binde getragen. Kann man von Ihrer besten Phase bei Newcastle sprechen?

Ich hatte auch im allerersten Jahr hier eine gute Phase. Unter Trainer Eddie Howe habe ich in der Rückrunde nun wieder zu dieser alten Stärke zurückgefunden.

Ist Eddie Howe hauptverantwortlich für die starke Rückrunde von Newcastle?

Er hat in einer sehr schwierigen Phase übernommen. Mit seiner Art als Trainer, aber auch als Mensch, sorgt er dafür, dass die Mannschaft ihr Potenzial wieder ausschöpft. Wir spielen ganz anders als noch vor einem Jahr.

Sie geraten ja fast ins Schwärmen.

Er hat mir von Tag eins an das Vertrauen geschenkt. Das hatte ich zuvor in dieser Form nicht mehr gespürt. Ich glaube, dass ich sehr gut zu seiner Art Fussball passe.

Seit vergangenem Oktober gehört der Club einem Konsortium, das vom saudischen Staatsfond angeführt wird. Haben Sie keine Angst, dass Ihnen im Sommer zwei bis drei grosse Namen vor die Nase gesetzt werden und ihr Stammplatz gleich wieder weg ist?

Klar, so etwas kann theoretisch passieren. Aber ich bin mir meiner Qualitäten bewusst. Ich habe Erfahrung in der Liga und kenne den Verein sehr gut. Man muss auch erst mal an mir vorbeikommen. Wenn es zu der Herausforderung kommen sollte, stelle ich mich ihr. Der Trainer hat gesagt, dass ich bleiben soll und er weiter mit mir zusammenarbeiten will.

Was halten Sie generell von der Übernahme des Clubs durch dieses Konsortium?

Der Club hat grosse Ambitionen, was gut zu mir passt.

Seit fast vier Jahren spielen Sie nun hier in Nordengland. Was gefällt Ihnen so gut an Newcastle?

Es ist einer der grössten Traditionsvereine des Landes. Dazu kommen das einmalige Stadion und die Fans. Und wir spielen in der besten Liga der Welt.

Und was gefällt Ihnen abseits des Platzes?

Sicher nicht das Wetter (lacht). Ich habe mich hier vom ersten Tag an sehr wohl gefühlt. Die Leute hier sind unglaublich freundlich und hilfsbereit.

Auch in der Nati haben Sie auf Ihrer Position mit Manuel Akanji und Nico Elvedi starke Konkurrenz. Wie sehen Sie Ihre Rolle im Team?

Das ist schwierig zu sagen. Manu und Nico sind natürlich starke Konkurrenten. Ich kann nicht mehr machen, als meine Leistungen zu bringen. Alle wissen, wie wichtig mir die Nati ist.

«Die WM ist für mich noch weit weg» Fabian Schär

Wie unterscheidet sich der Konkurrenzkampf in der Nati mit jenem beim Club?

In der Nati sind wir jeweils nur knapp zwei Wochen zusammen. Darum hast du nur wenig Zeit, um dich zu zeigen und dich zu beweisen. Trotzdem will natürlich jeder spielen.

Diese Gelegenheit wird sich im Juni sicher ergeben. In der Nations League stehen gleich vier Spiele an.

Vier Spiele in zehn Tagen! Ich frage mich schon, ob das sinnvoll ist. Irgendwann sind Körper, aber auch Kopf müde. Ich glaube, diese Spiele hätte niemand unbedingt gebraucht.

Trotzdem, es geht gegen Tschechien, zweimal Portugal und Spanien. Diese Spiele bieten doch eine gute Standortbestimmung für die WM im November?

Klar, das werden vier gute Spiele auf sehr hohem Niveau. Wir werden sehen, wo wir stehen und was wir an der WM dann besser machen müssen.

Ist das Turnier in Katar schon im Hinterkopf?

Nein, für mich ist die WM noch weit weg, obwohl es ja eigentlich gar nicht mehr so lange dauert. Wir haben eine sehr schwierige Gruppe erwischt – vielleicht sogar die schwierigste.

Schon an der WM 2018 und Russland ging es gegen Brasilien und Serbien. Wie präsent sind diese beiden Partien noch?

Ausser, dass wir aus den beiden Spielen vier Punkte geholt haben, nicht mehr viel. Es werden aber ohnehin zwei komplett neue Spiele in Katar.

Zum Abschluss: Mit Ihrem neuen Vertrag bleiben Sie also noch bis mindestens 2024 in Newcastle. Was kommt danach?