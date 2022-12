China: Abgeführter Politiker wieder aufgetaucht

Peking : An Parteitag abgeführt – Hu Jintao zeigt sich erstmals wieder der Öffentlichkeit

China hat am Dienstag Abschied vom in der vergangenen Woche verstorbenen ehemaligen chinesischen Staatschef Jiang Zemin genommen. Mit dabei war auch Hu Jintao.

Diese Szenen gingen um die Welt. Ex-Staatschef Hu Jintao wird vor den Augen der Weltöffentlichkeit abgeführt.

Darum gehts Im Oktober wurde Hu Jintao am Parteitag der Kommunisten abgeführt.

Nun zeigte er sich erstmals wieder der Öffentlichkeit.

Dies im Rahmen der Beerdigung des ehemaligen chinesischen Präsidenten Jiang Zemin.

Bei der zentralen Gedenkveranstaltung in Peking lobte Präsident Xi Jinping seinen Vorgänger Jiang Zemin als Patrioten, der «sein ganzes Leben» dem chinesischen Volk gewidmet habe. In der Grossen Halle des Volkes sprach Xi vor einem riesigen Porträt des verstorbenen Präsidenten und gewaltigen Blumenarrangements. Das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei rufe «die gesamte Partei, die Armee und die Menschen aller ethnischen Gruppen in China dazu auf, Trauer in Kraft zu verwandeln», sagte der Partei- und Staatschef.

Chinas langjähriger Staatschef Jiang war vergangene Woche im Alter von 96 Jahren in Shanghai gestorben. Jiang führte China von 1989 bis Anfang der 2000er-Jahre als Staats- und Parteichef in einer Zeit grosser Umbrüche in dem Land. Er stand für den wirtschaftlichen Aufstieg und die Öffnung Chinas, aber auch für Ungleichheit und Korruption.

Abgeführter Jintao zeigt sich der Öffentlichkeit

Jiangs Leichnam war am Montag in Peking im Beisein Xis und anderer hochrangiger Parteifunktionäre eingeäschert worden. An der Zeremonie nahm auch der ehemalige chinesische Staatschef Hu Jintao teil. Dieser wurde am Parteitag im Oktober offensichtlich gegen seinen Willen von zwei Helfern von seinem Platz neben Xi Jinping vom Podium geführt. Das Video des Rausschmisses sorgte weltweit für Empörung.

Es war Hus erster öffentlicher Auftritt, nachdem er im Oktober bei der Abschlusszeremonie des KP-Parteitags von Saaldienern aus dem Saal eskortiert worden war. Chinas Staatsmedien begründeten dies mit gesundheitlichen Problemen des 79-Jährigen. Hu schien seinen Sitz neben Xi allerdings nur widerwillig zu verlassen.

