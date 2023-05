Wetter Schweiz: Frühsommer kommt, doch Gewittergefahr bleibt

Dies zeigt sich vor allem in den frühsommerlichen Temperaturen. So besagt die Prognose von MeteoNews, dass es übers Pfingstwochenende verbreitet Temperaturen um die 24 Grad gibt. Bereits am Freitag und am Samstag klettert das Thermometer auf rund 23 Grad. Am Freitag zwar noch mit einem Mix aus Wolken, am Samstag dann nur noch leicht bewölkt. Am Sonntag und am Pfingstmontag wird es noch ein wenig wärmer. Das Thermometer soll dann um die 24 Grad anzeigen.