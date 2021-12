Wachstum verlangsamt : An Silvester werden 7’920’278’000 Menschen auf der Welt leben

Laut der Stiftung Weltbevölkerung leben Ende Jahr fast acht Milliarden Menschen auf unserem Planeten. Zwar hat sich das globale Wachstum der Population abgeschwächt, doch die Unterschiede nach Weltregionen sind gross.

Am Jahreswechsel wird die Weltbevölkerung auf knapp acht Milliarden Menschen angewachsen sein.

Zum Jahreswechsel werden auf der Erde 7’920’278’000 Menschen leben: Das teilten die Experten und Expertinnen der Deutschen Stiftung Weltbevölkerung (DSW), die auch einen Populationszähler auf ihrer Website hat, am Mittwoch in Hannover mit. Die Organisation analysiert regelmässig die Entwicklung der Weltbevölkerung. In der Silvesternacht werden demnach etwa 82 Millionen Menschen mehr auf der Erde leben als vor einem Jahr.