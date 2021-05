Gemeindepräsident von St. Moritz - An Trauerfeier falsch gesungen? Gericht spricht Christian Jott Jenny frei

Christian Jott Jenny, Gemeindepräsident von St. Moritz und Musiker, musste sich am Mittwoch vor dem Bezirksgericht Zürich verantworten. Die Staatsanwaltschaft warf dem 42-Jährigen vor, Texte von acht Liedern des Musicals «Eusi chlii Stadt» aus dem Jahr 1959 sowie den Text eines weiteren Lieds aus dem Musical «Zürcher Ballade/Trittligasse» aus dem Jahr 1961 unerlaubt abgeändert zu haben. Zudem habe er anlässlich der Trauerfeier von Pfarrer Sieber im Zürcher Grossmünster 2018 eines dieser Lieder in unerlaubterweise abgeänderter Version gesungen.

Die Einzelrichterin sprach den 42-Jährigen vom Vorwurf einer Urheberrechtsverletzung frei. Das Gericht hielt fest, der Parodiebegriff sei weit zu fassen. Die gemäss Anklageschrift vorgenommenen Änderungen an den Liedertexten seien dabei nicht einzeln, sondern in einer Gesamtbetrachtung der Aufführung «Trittligass-Balladen» zu qualifizieren. An den abgeänderten Passagen seien die scharfen und bisweilen kritischen Beobachtungen des Beschuldigten an der heutigen Zürcher Gesellschaft erkennbar, die er satirisch, humoristisch und leicht überzeichnet anprangere.