Brasilien: Fischer nach 2 Tagen im Meer gefunden

Der Brasilianer Deivid Soares stürzte am 25. Dezember über Bord.

Für den 43-jährigen Deivid Soares gab es dieses Jahr ein Weihnachtswunder: Der Fischer aus der brasilianischen Ortschaft São João da Barra, 320 Kilometer nordöstlich von Rio de Janeiro, wurde aus dem Meer gerettet, nachdem er von seinem Boot gefallen war und sich zwei Tage lang an eine Signalboje festgehalten hatte.

Wie der Mann dem brasilianischen Portal «G1» erzählte, habe er spätabends am Weihnachtstag allein vor der Küste von Atafona gearbeitet, als er über etwas in seinem Boot stolperte und ins Meer fiel. Im Dunkeln begann er zu schwimmen, es war aber unmöglich, sein Boot zu erreichen. «Die ersten zehn Minuten waren am härtesten, weil ich unbedingt zum Boot kommen wollte. Aber ich konnte nicht gegen die riesige Wassermasse anschwimmen», sagte Soares.