Sneaker-Trends 2021 – An welchen Sneakers du dieses Jahr nicht vorbeikommst

1. Der Retro-Sneaker

2. Der Hiking-Schuh

Der Teil-Lockdown hat viele nach draussen gezogen. Das zeigt auch der aktuelle Gorpcore-Trend . Im Zuge dessen drängen auch Marken in den Sneakermarkt, die sich eigentlich auf Wander- und Trekkingschuhe spezialisiert haben. Die neuen Modelle von Outdoor-Marken wie Salomon verschmelzen Funktionalität, Komfort und Style und haben das Gütesiegel von Stars wie Bella Hadid erhalten. In ihrem Schuhschrank steht der Salomon S/Lab XT-6s.

Auch die Schweizer Marke On hat sich je länger desto mehr ins Herz diverser Sneaker-Fans geschlichen. Spätestens seit dem Release von The Roger, der Kollaboration mit Roger Federer, ist die Marke weltbekannt. Nebst dem des Tennisgottes haben sie auch den Daumen hoch von Dwayne «The Rock» Johnson erhalten und sind näher ans Lifestyle-Segment gerückt. Dabei wird Funktionalität bei der Marke stets gross geschrieben. Der Cloudventure Waterproof funktioniert nicht nur als Sneaker in der Stadt, sondern verspricht auch Performance und ist dabei – wie der Name schon sagt – wasserdicht.