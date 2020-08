vor 47min

«Sehr spezielles Schuljahr»

An Zürcher Schulen gilt teilweise Maskenpflicht

Die Zürcher Bildungsdirektorin Silvia Steiner (CVP) informiert zum neuen Schuljahr in Zeiten von Corona. Man wolle den Unterricht so normal und doch so sicher wie möglich gestalten.

1 / 4 An den Zürcher Mittel- und Berufsfachschulen müssen die Schülerinnen und Schüler neu Schutzmasken tragen, wenn sie nicht an ihrem Platz im Schulzimmer sitzen. (Symbolbild) KEYSTONE/ANTHONY ANEX «Wir starten in ein sehr spezielles Schuljahr», sagte Bildungsdirektorin Silvia Steiner (CVP). KEYSTONE Auf der Sekundarstufe II müssten jeher die Eltern beziehungsweise die Jugendlichen die Materialkosten tragen, sagt Niklaus Schatzmann, Chef des Mittelschul- und Berufsbildungsamts an einer Medienkonferenz zu den Corona-Schutzmassnahmen an den Zürcher Schulen. KEYSTONE

Darum gehts Für die Schülerinnen und Schüler in den Gymnasien und Berufsfachschulen gilt neu eine Maskenpflicht ausserhalb des Unterrichts in den Räumen der Schule.

Die Kosten dafür müssen ab Sekundarstufe II die Eltern oder die Schüler tragen.

Zudem gilt in den Klassen eine fixe Sitzordnung und die Abstände zwischen den Einzeltischen müssen möglichst gross sein.

An den Gymnasien und Berufsfachschulen im Kanton Zürich müssen die Schülerinnen und Schüler im neuen Schuljahr ausserhalb des Unterrichts in den Innenräumen der Schule Masken tragen.

Auf der Sekundarstufe II müssten jeher die Eltern beziehungsweise die Jugendlichen die Materialkosten übernehmen, sagt Niklaus Schatzmann, Chef des Mittelschul- und Berufsbildungsamts an einer Medienkonferenz zu den Corona-Schutzmassnahmen an den Zürcher Schulen. Die Schulen seien aber angewiesen, ein ausreichend grosses Lager für Härtefälle, etwa Jugendliche in finanziell schwierigen Lagen, zu beschaffen.

«Wir starten in ein sehr spezielles Schuljahr», sagte Bildungsdirektorin Silvia Steiner (CVP). Das Ziel sei, den Schulbetrieb so normal wie möglich, aber auch so sicher wie möglich zu gestalten.

Fixe Sitzordnung und Abstände

Für die Schülerinnen und Schüler in den Gymnasien und Berufsfachschulen gilt neu eine Maskenpflicht ausserhalb des Unterrichts in den Räumen der Schule. Zudem gilt in den Klassen eine fixe Sitzordnung und die Abstände zwischen den Einzeltischen müssen möglichst gross sein.

Für die Schüler der obligatorischen Schule gelten die herkömmlichen Hygienevorschriften, die Abstandsregeln sollen vor allem zwischen den Erwachsenen eingehalten werden.

Die Quarantänevorschriften des Bundes gelten laut Steiner auch für Kinder und Jugendliche. Schüler, die aus Risikoländern zurückkehren, müssen in Quarantäne und erhalten dafür eine entschuldigte Absenz.