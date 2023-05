Ana Ivanovic und Bastian Schweinsteiger sind wieder Eltern geworden

Die frohe Botschaft verkünden die Sportprofis am Dienstag mit einem Video auf Instagram.

Auf Instagram gratulieren Fans und Freunde den frisch gebackenen Eltern zum Nachwuchs. So auch Boris Becker und Onkel Tobias Schweinsteiger.

Fussball-Profi Bastian Schweinsteiger (38) und seine Ehefrau, Tennis-Star Ana Ivanovíc (35), haben ihr drittes Kind willkommen geheissen. Dies verkündet das Paar am Dienstag in Form eines Videos auf Instagram. Zu sehen sind die Hände aller Familienmitglieder, die sich öffnen. Zuletzt bleibt eine Babyhand übrig. Dazu die eindeutige Überschrift: «Hallo Welt! Unsere Herzen sind voll von Liebe», so Ivanovíc stolz.