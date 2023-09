Spanien: Ana Maria Crnogorčević schiesst gegen Verband

In Spaniens Fussballverband herrscht Chaos. Das bringt auch Nati-Stürmerin Ana Maria Crnogorcevic auf den Plan, die 32-Jährige ist ausser sich. Begonnen hat alles mit dem Kuss-Skandal um Verbandschef Luis Rubiales , der Weltmeisterin Jenni Hermoso nach dem Titelgewinn auf den Mund küsste. Mittlerweile ist der 46-Jährige zurückgetreten und muss wohl sein Luxus-Penthouse verkaufen . Die Spielerinnen streiken dennoch weiter .

Denn sie wollen weitere Veränderungen im Verband (unter anderem auch die Absetzung von Verbands-Interimschef Pedro Rocha und weiterer Funktionäre, die Rubiales nahestehen), ansonsten spielen sie nicht in der erstmals durchgeführten Nations League – davon betroffen wäre in einer Woche auch die Partie gegen die Schweizer Nati. Und genau da kommt Crnogorcevics Auftritt. Die Bernerin macht auf Social Media ihrem Unmut Luft: «Das ist Wahnsinn ... wie kann man seinen eigenen Spielerinnen so drohen?»