Ana Maria Markovic: Verletzungsschock für GC-Fussballerin

Schwere Knieverletzung : «Die ganze Zeit geweint» – GC-Stürmerin Ana Markovic fällt fast ein Jahr aus

Ana Maria Markovic (23) hat sich am Wochenende eine schwere Knieverletzung zugezogen. Mit 20 Minuten spricht die GC-Stürmerin über ihre Gefühlswelt.

«Mir ist es in den letzten Tagen richtig schlecht gegangen», so die kroatische Nationalspielerin.

Ana Maria Markovic hat schwierige Tage hinter sich. Am Samstag zog sich die GC-Stürmerin bei der 1:3-Niederlage im Derby gegen den FCZ eine schwere Knieverletzung zu und musste unter Tränen ausgewechselt werden. Mittlerweile haben sich die schlimmsten Befürchtungen der 23-Jährigen bewahrheitet: Kreuzband und Meniskus sind gerissen, Aussen- und Innenband sowie zwei weitere Muskeln in der Kniekehle sind gezerrt.

Eine erste Diagnose: Fast ein Jahr Pause für Markovic. «Ich konnte es nicht glauben», sagt die kroatische Nationalspielerin, als sie 20 Minuten am Dienstag erreicht. «Mir ist es in den letzten Tagen richtig schlecht gegangen. Ich musste es zuerst einmal verarbeiten, dass ich nun so lange ausfallen werde.»