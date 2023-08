Anaïs Decasper moderiert neue TV-Dating-Show

In der Show übernehmen die besten Freunde der Singles die Zügel beim Daten. Was begeistert dich persönlich an diesem Format? Die ganzen Dynamiken der Leute. Manchmal sind da Sachen abgelaufen, wo ich mich danach gefragt habe: Sind die noch befreundet? Die waren zum Teil ganz schön fies (lacht). Die Show ist aber auch sehr süss und lustig. Ich glaube, die Zuschauenden werden sich gut unterhalten fühlen. Beim Flirten können wir alle wohl manchmal etwas Hilfe gebrauchen. Was macht eine gute Wingwomen/einen guten Wingman für dich aus? Man muss aufpassen, dass der eigene Unterhaltungswert nicht Überhand gewinnt und man den Datingkandidaten nicht als Marionette missbraucht (lacht). Es ist nämlich schon wichtig, dass man den BFF, der da sitzt, beispielsweise auf Red Flags aufmerksam macht , wenn er es selber nicht merkt. Das perfekte Date – wie würdest du so eines gestalten? Wenn es ein erstes Date wäre, dann eines, wo man ein wenig aus sich herauskommen kann. In den Zoo gehen wäre doch ganz nett, da hat man etwas zum Anschauen, ist in Bewegung und hat Zeit, sich zu unterhalten. Notfalls kann man über die Tiere sprechen, bevor peinliche Stille entsteht.

Wie wichtig ist es für dich, dass sich dein oder deine BFF gut mit deinem Date oder Freund versteht?

Sehr wichtig. Meine beste Freundin kennt mich seit über 20 Jahren und damit in- und auswendig. Wenn sie mit dieser Person nicht klarkommt, dann kann doch etwas nicht stimmen.



Apropos – wie steht es denn eigentlich gerade um dein eigenes Dating- bzw. Beziehungsleben?

Ich bin seit zweieinhalb Jahren in einer Beziehung und sehr happy. Daten tun mein Freund und ich trotzdem noch. Wir starten dann manchmal mit einem Quiz, bei dem der eine erraten muss, wo es hingeht. Wenn das gelöst ist, kommt die Belohnung. Wir fahren gerne zusammen irgendwo hin, in ein schönes Hotel mit Spa und wo man aber auch etwas unternehmen kann, beispielsweise Goldschürfen.



Klingt super – wo habt ihr euch kennen gelernt?

Tatsächlich bei der Arbeit. Er war Videoproduzent bei Energy und bereitet manche meiner Sketch-Videos auf. Heute arbeitet er als Creative Director.



Du hast dieses Jahr in London eine Schauspielschule besucht. Was sind deine Karriereziele betreffend die Schauspielerei?

Ja, das war ein kurzer, aber intensiver Monat. Ich habe sehr viel gelernt und versuche das natürlich direkt in meinen Sketches oder im Theater SEM in Zürich, wo ich spiele, anzuwenden. Es ist ein harter Markt, aber wer weiss, vielleicht spiele ich mal in einer Komödie mit, egal, ob Film oder Serie – das wäre natürlich der Hammer.