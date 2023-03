Indian Wells: Iga Swiatek kritisiert Anastasia Potapova

Nun lief die Russin vor ihrer Drittrundenpartie in Indian Wells ebenfalls mit dem umstrittenen Shirt auf den Platz.

Mit einem Shirt von Spartak Moskau posierte Anastasia Potapova zuletzt in Dubai beim Training.

Die Russin Anastasia Potapova (WTA 28) läuft in Indian Wells mit einem Shirt von Spartak Moskau auf den Court.

Anastasia Potapova (WTA 28) flog beim Hardplatzturnier in Indians Wells gegen Jessica Pegula (WTA 3) in der dritten Runde nach drei Sätzen raus. Viel mehr zu reden als das Spiel, gab jedoch der Auftritt der Russin vor der Partie. Potapova lief nämlich mit einem Trikot des russischen Fussballclubs Spartak Moskau auf den Court.

Sofort kam grosse Kritik auf, dass das Outfit der 21-Jährigen als politische Botschaft vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs zu verstehen sei. «Ich war sehr überrascht, selbst wenn sie ein Fan des Teams ist, sollte sie ihre Ansichten nicht so zeigen», polterte Weltnummer 1 Iga Swiatek an einer Pressekonferenz in Richtung Potapova.