Klimakiller Cannabis - Anbau von Marihuana ist klimaschädlicher als Kohleabbau

In dem Bundesstaat wurden Anbau und Konsum von Cannabis im Jahr 2012 legalisiert. Seither ist es in 62 von 64 Bezirken gesetzlich vorgeschrieben, dass kommerzielles Marihuana drinnen angebaut werden muss. In genau dieser Praktik sehen die Forschenden ein grosses Problem.

Forschende aus den USA haben genau das nun getan: Am Beispiel des US-Bundesstaats Colorado prüften sie, was der legale Anbau von Cannabis für die Treibhausgase bedeutet.

Wer kifft, macht sich in dem Moment wohl wenig Sorgen, was sein Laster für die Umwelt bedeutet.

Das hat gewaltige Folgen für das Weltklima, wie Forschende der Colorado State University in Fort Collins im Fachjournal «Nature Sustainability» berichten. Am Beispiel des US-Bundesstaates Colorado, einer der wichtigsten Cannabis-Anbauregionen der Vereinigten Staaten, wo Kiffen seit dem Jahr 2012 erlaubt ist, hat das Team um Hailey Summers nachgezeichnet, was das für die Treibhausgasemissionen bedeutet. Dort werden pro Jahr 530 Tonnen Cannabis legal hergestellt – und das ausschliesslich Indoor.

Enorm hohe Werte

«Marihuana ist ein Unkraut»

Dabei könne die Produktion deutlich umweltfreundlicher ausfallen, heisst es in der Studie: Mithilfe von LED-Lampen und weiteren Anpassungen im Verarbeitungsprozess liessen sich allein in Colorado rund 2,1 Megatonnen CO₂-​Äquivalente pro Jahr einsparen: Das entspräche 1,3 Prozent der gesamten Treibhausgase, die im Bundesstaat ausgestossen werden. Würde man den Anbau in dem Bundesstaat, in dem laut Gesetz in 62 von 64 Bezirken kommerzielles Marihuana drinnen herangezogen werden muss, ins Freie verlegen, liesse sich der der Klimafussabdruck sogar um 96 Prozent senken.