Keine Maske mehr im Gesicht – Anbieter rechnen mit Run auf Lippenstifte

In der Pandemie versorgten viele Frauen ihren Lippenstift.

Beinahe eineinhalb Jahre blieb die Hälfte des Gesichts verdeckt – die Maske wurde zum obligatorischen Accessoire. Viele Frauen versorgten den Lippenstift in der Schublade. Umso grösser ist bei einigen die Freude, sich nach dem Fall der Maskenpflicht wieder aufbrezeln zu können, ohne Make-up-Kleckser in Kauf nehmen zu müssen. «Jaaaa, endlich Lippenstift», jubeln Userinnen auf Social Media.

Auch eine Büroangestellte sagt, sie habe nach Monaten am Donnerstag für die Arbeit erstmals wieder Lippenstift aufgetragen. «Zur Feier des Tages habe ich extra einen Lippenstift von ‹Dior› gewählt – wieder etwas Farbe auf den Lippen zu tragen, weckt Frühlingsgefühle.»

«Verkauften in Pandemie kaum Lippenstifte»

In der Pandemie wurden weltweit knapp 50 Prozent weniger Lippenstifte verkauft. Die Nachfrage nach Augen-Make-up stieg dagegen um 150 Prozent. Auch Kim Petri, Inhaberin der Schminkbar, spürte den Einbruch. «In der Pandemie verkauften wir kaum Lippenstifte oder Lippenpflege.»

Im Studio Colour Me Beautiful greifen die Kundinnen nach der Lippenstift-Flaute bereits wieder eifrig zu Lippenstiften. «Ich habe noch nie so viele Lippenstifte verkauft wie diese Woche», sagt die Luzerner Farb-Make-up- und Stilberaterin Beatrice Barden. Alle Kundinnen hätten denselben Grund genannt. «Sie meinten, geschminkte Lippen würden nach der Maskenpflicht ja wieder aktuell.»

«Telefon klingelt häufiger»

Anbieter bereiten sich auf einen Run vor. Kim Petri rechnet damit, dass die Nachfrage jetzt schnell zunimmt. «Nach den angekündigten Lockerungen am Mittwoch klingelte unser Telefon deutlich häufiger.» Noch seien vor allem Augenbrauenzupfen, Maniküre und Pediküre gefragt gewesen. «Man will wieder unter die Leute gehen und sich etwas Gutes tun – das werden wir bald auch beim Lippenstift spüren.» Deshalb habe sie vor fünf Minuten eine frisch eingetroffene Lieferung mit Lipglossen in den Läden prominent platziert.