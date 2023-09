Andelfingen ZH: Staatsverweigerer fordern Steuern zurück

So würden die «Staatsverweigerer» ihre Steuerrechnungen an den «Geschäftsführer» Hansruedi Jucker zurückschicken. Als solchen bezeichnen sie den Gemeindepräsidenten, weil sie die Gemeinde als «Firma» anschauen.

Laut Gemeindepräsident Hansruedi Jucker sieht sich Andelfingen immer öfter mit «Staatsverweigerern» konfrontiert. «Sie lehnen den Staat, also Bund, Kantone und Gemeinden grundsätzlich ab», sagt Jucker gegenüber dem «Landboten» . Daher würden diese Personen – die ein ähnliches Weltbild wie die deutschen «Reichsbürger» an den Tag legen – keine Steuern oder bezogene Leistungen wie Wasser oder Strom bezahlen.

Gemeinde erhält Rechnungen zurück

Gegenüber der Zeitung erklärt Jucker, dass die Staatsverweigerer ihre Post jeweils an ihn, den «Geschäftsführer» Hansruedi Jucker, zurückschicken würden. In einem Schreiben hätten sie den Gemeindepräsidenten auch dazu aufgefordert, «die zu Unrecht eingeforderten Steuern» inklusive Zins zurückzuzahlen, heisst es weiter.

Polizeischutz nötig

Bleiben die Rechnungen trotz Mahnungen unbezahlt, müsse die Gemeinde diese Personen betreiben. Das sei nicht immer einfach: Bei manchen Übergaben von Betreibungsdokumenten sei aufgrund von «massiven Drohungen» schon Polizeischutz nötig gewesen. «Mindestens in einem Fall sind im Haushalt auch Waffen vorhanden», so der Gemeindepräsident. Wie Jucker sagt, waren Staatsverweigerer vor der Corona-Pandemie noch kein Thema in Andelfingen.