Andelfingen ZH: Das denken Andelfinger über die Staatsverweigerer

Die ruhig gelegene Gemeinde Andelfingen mit ihren rund 30’000 Einwohnern liegt etwa 30 Autominuten von der Zürcher Innenstadt entfernt und grenzt an den Kanton Thurgau. Im Dorfkern ragt ein imposanter Kirchenturm in die Höhe – idyllische Altbauten mit roten Querbalken malen ein friedliches Bild.

«Musste mir an den Kopf fassen»

Dass Personen mit solchen Weltanschauungen in Andelfingen leben, verwundert und schockiert die meisten Menschen, die die beiden 20-Minuten-Reporterinnen am Donnerstagnachmittag im Dorfzentrum antreffen. Zwischen dem Dorf-Volg und einer Bäckerei lässt es sich gut für einige Minuten plaudern – im Rest des Dorfes ist es menschenleer.

«Ich habe heute Morgen in der Zeitung von den Staatsverweigerern gelesen und mir an den Kopf fassen müssen», erzählt ein 82-jähriger ehemaliger Gymnasiallehrer aus Andelfingen. Ihm sei dabei nur das berühmte Zitat des Physikers Albert Einstein eingefallen: «Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit – aber beim Universum war er sich bekanntlich ja nicht ganz sicher.»

«Doch nicht so heile Welt»

«Niemand bezahlt gerne Steuern, aber wir müssen alle unseren Beitrag leisten, und zwar aus einem ganz einfachen Grund: Letztlich profitieren wir alle davon», sagt sie. Es habe sie erstaunt, zu lesen, dass es gerade in diesem ländlichen Ort solche Leute geben soll. «Auch hier ist es scheinbar doch nicht so eine heile Welt, wie man denkt», stellt sie fest.

«Gehts noch?»

Auf dem Parkplatz vor dem Andelfinger Volg herrscht plötzlich mehr Verkehr. Eine ältere Dame zeigt sich ebenfalls sehr verwundert über die mediale Berichterstattung über Andelfingen. Sie habe noch nie etwas davon gehört. Einer weiteren Anwohnerin, die soeben in ihr Auto steigen will, geht es gleich: «Ich wusste nicht einmal, dass es Staatsverweigerer in dieser Form gibt! Steuern nicht bezahlen, gehts eigentlich noch?», sagt sie.

«Auch ich fühle mich vom Staat verarscht»

Es würden in der Schweiz so viele Steuern gezahlt – was mit diesem ganzen Geld passiere, frage er sich. «Es werden Millionen oder gar Milliarden ins Ausland verschickt, anstatt dass sich die Regierung um ihre eigenen Leute kümmert», so V. Dass einige nun auf Boykott setzen, sei für ihn deshalb verständlich. Auf Nachfrage, ob er selbst seine Steuern verweigern würde, schmunzelt V.: «Ich kann sie nicht verweigern, weil mir die Steuern direkt vom Lohn abgezogen werden. Aber wenn ich könnte – ganz ehrlich: ja.»