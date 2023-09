Anderi Liga: «Der FC Basel hat aktuell den besseren Goalie als Bayern»

1 / 3 In der neusten Podcast-Folge von Anderi Liga ein grosses Thema: Der Klassiker zwischen Basel und dem FCZ. freshfocus 20 Minuten Sportchef Tobias Wedermann und NZZ-Fussballjournalist Fabian Ruch sprechen aber auch über andere Themen. 20min/Matthias Spicher Zum Beispiel ist die Schweizer Nati ein Thema. freshfocus

Darum gehts Die neuste Folge Anderi Liga steht an.

Darin geht es um die Nati, den FC Basel aber auch den internationalen Fussball.

Ein grosses Thema: die Transferarbeit bei Bayern und Dortmund.

Die beiden Podcaster von «Anderi Liga» waren oder sind auf Reisen. NZZ-Fussballjournalist Fabian Ruch war letzte Woche als Juror bei der Wahl zu «Europas Fussballer des Jahres» in Monaco. Und 20-Minuten-Sportchef Tobias Wedermann ist in den nächsten Tagen mit dem Schweizer Nationalteam im Kosovo unterwegs. Ruch erzählt, wie die Treffen mit den Gewinnern Erling Haaland und Aitana Bonmati sowie mit Monaco-Trainer Adi Hütter waren. In weiteren Schwerpunkten diskutieren die beiden über…

… den turbulenten Klassiker zwischen dem FC Basel und dem FC Zürich

Wie immer, wenn Basel und Zürich aufeinandertreffen, ging es am Sonntag im St.-Jakob-Park hoch zu und her (2:2). «Geiles Spiel», sagen Ruch und Wedermann. Im Podcast geht es auch um die Rolle von Taulant Xhaka, der erstmals nach seiner langen Sperre wieder zum Einsatz kam. Ruch kritisiert das Verhalten Xhakas, der nach der Begegnung ein Fantrikot trug, auf dem Xhakas Kopfstoss gegen den Zürcher Nikola Katic vom Frühling zu sehen ist. «Das war eine dumme Aktion», sagt Ruch, «er ist kein Vorbild.» Wedermann sieht die Sache nicht so eng, macht aber darauf aufmerksam, dass die T-Shirt-Aktion ein Widerspruch ist zu Xhakas reumütigen Aussagen in den Interviews zuvor. Er findet es zudem faszinierend, wie sich FCB-Fans bereits in den einen oder anderen Neuzugang «schockverliebt» haben.

… das Schweizer Nationalteam

Derzeit ist in den Ligen Länderspielpause. Das Schweizer Nationalteam tritt in der EM-Qualifikation am Samstag im Kosovo an und am nächsten Dienstag in Sion gegen Andorra. «Bei mir gibt es schon grosse Fragezeichen, dass die Schweiz derzeit keine Spieler im Team hat, die im Club als Aussenverteidiger spielen – auch hinsichtlich der EM», sagt Wedermann. Er schlägt auch gleich einen interessanten Kandidaten vor. Ins Schwärmen gerät er mal wieder bei Captain Granit Xhaka: «Er überragt alles, das ist ganz grosses Fussballkino.» Die Podcaster diskutieren zudem, welche Spieler sich in den nächsten Monaten noch fürs EM-Kader aufdrängen könnten – von Filip Ugrinic bis Haris Tabakovic.

… die Vorgänge bei Bayern München und Borussia Dortmund

Nicht mit Ruhm bekleckert hat sich Bayern München am Ende der Transferphase. «Sehr peinlich» sei das, findet Ruch, weil es den Bayern nicht mehr gelang, die gewünschten Spieler zu verpflichten. Das Kader sei jetzt schmal, aber exzellent besetzt. Wenn Trainer Thomas Tuchel und Führungsspieler Joshua Kimmich gut zusammenarbeiten würden, könnte es dennoch sehr gut kommen. «Bei mir würde Kimmich übrigens als Rechtsverteidiger spielen», sagt Ruch. Probleme sieht Wedermann derweil auf dem Torhüterposten, weil Manuel Neuer immer noch für unbekannte Dauer verletzt ist: «Die aktuelle Besetzung hat 2. Bundesliga-Niveau.» Und setzt mit einer weiteren These noch einen drauf: «Der FC Basel hat aktuell den besseren Goalie als Bayern.»

Bei Borussia Dortmund brennt nach dem schwachen Saisonstart bereits der Baum. «Ich sehe unter Trainer Edin Terzic keine Entwicklung und keine Spielidee», sagt Ruch, «und es würde mich nicht überraschen, wenn es bald zu einem Trainerwechsel kommt.» Auch Wedermann sieht Terzic kritisch und nennt die Namen Ralph Hasenhüttl und Oliver Glasner als mögliche Nachfolger – weil das Team und das Bankkonto zu schwach seien für Nagelsmann. Bei aller Kritik sagt er aber auch: «Ich glaube, Niclas Füllkrug passt perfekt nach Dortmund.»

All das und weitere spannende Themen werden in Folge 76 von «Anderi Liga» mit Tobias Wedermann und Fabian Ruch diskutiert – ab sofort auf allen gängigen Streaming-Plattformen.

Keine News mehr verpassen Mit dem täglichen Update bleibst du über deine Lieblingsthemen informiert und verpasst keine News über das aktuelle Weltgeschehen mehr.

Erhalte das Wichtigste kurz und knapp täglich direkt in dein Postfach.