Fussball-Podcast von 20 Minuten : «Anderi Liga» mit Blerim Dzemaili – «mit 19 wäre ich noch feiernd auf der Gasse»

FCZ-Legende Blerim Dzemaili ist zu Gast im Fussball-Podcast «Anderi Liga». Mit den Sportjournalisten Tobias Wedermann und Fabian Ruch spricht er offen über seine lange und erfolgreiche Karriere.

In der fünften Folge im Fokus: Der FC Zürich und Blerim Dzemaili.

In der fünften und neusten Folge als Ehrengast mit dabei: FCZ-Legende Blerim Dzemaili.

«Wirklich, nach der Meisterfeier auf dem Helvetiaplatz sind wir alle nach Hause gegangen», gesteht Blerim Dzemaili. Schliesslich habe am 1. Mai ja alles zu gehabt, sagt der 36-jährige Stadtzürcher. Mit dennoch angekratzter Stimme bekräftigt er am Donnerstagnachmittag: «Mit 19 Jahren wäre ich wohl bis jetzt noch feiernd auf der Gasse». Ob Trainer André Breitenreiter mitgemacht hätte? Dzemaili: «Auf dem Volkshaus-Balkon war er stets mittendrin».

Auch sonst macht der erfahrene Mittelfeldspieler seinen Coach als zentrale Figur der FCZ-Erfolgsstory aus. «Er hat jedem Spieler ein riesiges Vertrauen gegeben», sagt Dzemaili. Das sei Breitenreiters grosse Stärke. «Mir hat er gesagt, er wolle mich zu der Legende machen, die ich sei». Spätestens mit dem dritten FCZ-Meistertitel ist Dzemaili das nun auch. Ein Titel, der schon lange in seinem Kopf war: «Als ich in China oft alleine trainierte, war der Titelgewinn mit dem FCZ der häufigste Tagtraum».

«Gönn dir, was du willst»

Mit «Chübel» Nummer 3 zum grössten Star der Stadt Zürich? «Ich bevorzuge ‘Nonno’, wie sie mich im Team nennen», gibt sich das FCZ-Eigengewächs bescheiden. Ihm seien die einfachen, bodenständigen Fussballer ohnehin schon immer lieber gewesen. Dabei hätte er nach seiner sehenswerten Karriere mit mehreren grossen Clubs wie Napoli, Torino oder Galatasaray allen Grund dazu, etwas abgehoben zu sein. «Gönn dir, was du willst, aber bleibe dabei immer ein Vorbild», ist seine Devise.

«Anderi Liga», der Fussball-Podcast von 20 Minuten, behandelt die spannendsten Themen im nationalen und internationalen Fussball. 20-Minuten-Sportchef Tobias Wedermann und NZZ-Fussballjournalist Fabian Ruch sprechen über alles, was gerade für Schlagzeilen sorgt – und über vieles mehr. Die fünfte Folge «Anderi Liga» mit Ehrengast und FCZ-Legende Blerim Dzemaili (36) ist ab sofort auf allen gängigen Podcast-Plattformen verfügbar.

Was Dzemaili in seiner Laufbahn bereut? «Dass ich 2007 nicht zu Milan oder Juve gewechselt bin, sondern zu Bolton.» Und den WM-Achtelfinal 2018 gegen Schweden: «Da hätten wir gute Chancen gehabt.» Er sei aber grundsätzlich einer, der nach vorne schaut. Und dieser Blick sieht mehr Zeit für seinen Sohn Luan (7), seine Familie und sein liebstes Hobby vor: Golf.

«Ich werde später im Management tätig sein, das Trainer-Dasein ist mir zu stressig», so Dzemaili. Ob er nicht jetzt aufhören will, wo es am schönsten sei? «Nächste Saison wird auch schön», meint er. Und: «Zu 99 Prozent wird dann auch Breitenreiter noch FCZ-Trainer sein.» Das ganze, unterhaltsame Gespräch mit FCZ-Star Dzemaili ist im Podcast «Anderi Liga» auf allen Plattformen sowie auf 20min.ch zu finden.