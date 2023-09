RSC Anderlecht: Thorgan Hazard verlässt den BVB

Er ist schnell, hat einst für Basel in der Champions League vier Tore erzielt und debütierte 2018 in der Nati: Die Rede ist von Dimitri Oberlin, dessen steile Karriere kurz danach ins Stocken geriet. Via Leihstationen in Empoli, Zulte Waregem und Bayern II landete Oberlin bei Servette, von wo aus der mittlerweile 25-Jährige zuletzt an den FC Thun in die Challenge League ausgeliehen gewesen war. Nun wurde klar: In Genf hat der pfeilschnelle Stürmer ebenfalls keine Zukunft. Die nächste Station: Adanaspor in der zweiten türkischen Liga. Dies gab der der neue Verein am Samstagnachmittag bekannt. (sih)