Andermatt: Behörden haben keine Kontrolle – kaufen Russen heimlich Immobilien in Andermatt?

In Andermatt gilt eine Sonderregelung, die besagt, dass Immobilienkäufer nicht durch die Behörde kontrolliert werden.

Wo früher die Armee übte, gehen heute Immobilien weg wie warme Weggli. Im Reuss-Quartier in Andermatt wurden letztes Jahr Wohnungen für über 151 Millionen Franken verkauft. Noch heute gleicht das Quartier einer riesigen Baustelle. Dabei sind die Wohnungen alles andere als günstig. Die günstigste Zweizimmerwohnung kostet derzeit 1,25 Millionen Franken.

Mit dem Aufschwung von Andermatt ist das Dorf zum Ziel anonymer Briefkastenfirmen geworden, wie wie «Sonntagszeitung» schreibt. Zwei Dutzend Firmen haben Millionen in die Sawiris-Immobilien investiert. Martin Hilty, Sprecher von Transparency International, zeigt sich besorgt: «Gerade über den Einsatz von komplizierten Gesellschaftskonstrukten wie etwa verschiedenen, länderübergreifenden Sitzgesellschaften wird heute Geldwäscherei betrieben», sagt er. Deshalb sei es wichtig, zu wissen, wer wirklich hinter diesen Firmen stehe – vor allem, wenn sie in der Schweiz Immobilien kaufen würden.

Käufer werden nicht kontrolliert

Problematisch ist, dass in Andermatt aufgrund einer Ausnahmeregelung die Immobilienverkäufe nicht behördlich kontrolliert werden. So bleibt im Dunkeln, wer die wahren Eigentümer hinter den Firmen sind, die dort Wohnungen erwerben.

Christoph Blocher hatte diese Ausnahmeregelung im Jahr 2006 als Kompensation für den Verlust von Arbeitsplätzen durch die Armee eingeführt. Sie erlaubt es Personen und Firmen, in Andermatt Immobilien zu kaufen, auch wenn sie ihren Sitz im Ausland haben. Hilti sagt: «Immobilienverkäufer und die Behörden schauen weg – oftmals aus Eigeninteresse.»

Keine Werbung mehr in Russland

Stefan Kern von der Sawiris-Gesellschaft Andermatt Swissalps AG erklärt gegenüber der «Sonntagszeitung», dass es in Andermatt einige russische Immobilienbesitzer unter den Eigentümern gebe. Ihr Anteil liege aber unter zwei Prozent. Das Notariat kontrolliere die Unterschriftsberechtigung und die Bank überwache den Geldtransfer, wenn eine Liegenschaft verkauft werde. Er versichert, die Käufer würden «selbstverständlich mit der Sanktionsliste des Bundes abgeglichen».

Trotzdem hat Andermatt Swiss Alps in Russland keine Werbung mehr gemacht, wie Kern sagt. In jüngster Zeit hätten vermehrt chinesische Käufer Wohnungen in Andermatt erworben.