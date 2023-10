Andermatt: Zürcher verliert sein Leben bei Selbstunfall 

Andermatt UR : Tödlicher Selbstunfall auf der Gotthardstrasse

Ein Automobilist hat am frühen Montag auf dem Weg von Andermatt in Richtung Göschenen UR die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Er kollidierte mit Verkehrseinrichtungen und zog sich in der Folge tödliche Verletzungen zu.