Kylie Jenners Sohn Aire heisst auf Arabisch «Mein Penis»

E! Entertainment/NBC via Getty I

Oma Kris Jenner (67) und Tante Khloé Kardashian (38) bestätigen den Namen des Sprösslings in ihren Kommentaren auf Instagram.

In den Kommentaren machen sich einige Followerinnen und Follower über die Unwissenheit der Eltern lustig.

Über ein Jahr lang liess Kylie Jenner ihre Fans im Unwissen darüber, wie der neue Name ihres Sohnes lautet.

Endlich hat Kylie Jenner den neuen Namen ihres Sohnes mit ihrer Community geteilt. Ursprünglich wollten sie und Travis Scott (31) den Kleinen, der am 2. Februar 2022 zur Welt kam, Wolf Jacques Webster nennen . Da die Eltern mit ihrer Wahl jedoch unglücklich waren, gab es für den Junior einen neuen Namen: Aire, der wie das englische Wort für Luft (Air) ausgesprochen wird.

Die frohe Botschaft teilte die 25-Jährige am Wochenende mit süssen Fotos ihres Kleinen auf Instagram . Nebst unzähligen Likes gibt es aber auch Dutzende Kommentare, in denen über die Bedeutung des Namens diskutiert wird.

So schreibt etwa eine Userin: «Dein Sohn heisst ‹ mein Penis › auf Arabisch. Schau doch erst die Bedeutung der Namen nach, bevor du sie deinen Kindern gibst.» Ein weiterer meint: «Viel Glück, wenn du mit deinen Kindern den Mittleren Osten besuchst.»

«Kylie ist keine Araberin»

Doch viele Fans verteidigen die Namenswahl und nehmen Kylie in Schutz: «Warum spielt das eine Rolle, sie ist keine Araberin und Aire hat verschiedene Bedeutungen in verschiedenen Sprachen. Es bedeutet Luft auf Spanisch und passt gut zu Stormi – darum hat sie ihn gewählt», heisst es unter anderem in den Kommentaren. Stormi ist Kylies und Travis’ erstes Kind und mittlerweile vier Jahre alt.