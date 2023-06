«Gewaltaufruf»: «Andi Glarner entsorgen» – Juso-Kleber beschäftigt jetzt sogar höchsten Schweizer

Kein Aufruf zu Gewalt – sagt Juso

«Wenn jemand so austeilt, wie er bei Stäfa, wo es sogar zu Gewaltandrohungen gegen das Schulpersonal kam, dann erstaunt es mich, dass er jetzt so heikel reagiert.»

Andreas Glarner fordert Entschuldigung

Hilfe vom höchsten Schweizer?

Glarner will das nicht auf sich sitzen lassen, er hat sich am Mittwochabend per Whatsapp an Nationalratspräsident Martin Candinas (Mitte) gewandt. «Ich verlange morgen eine klare Zurechtweisung der SP von Dir – eine Entschuldigung der SP oder die Gelegenheit zu einer persönlichen Erklärung für mich!» schrieb er dem formell höchsten Schweizer.