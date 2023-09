Genk: Andi Zeqiri trifft bei Genk-Debüt

Superstar Neymar hat der brasilianischen Nationalmannschaft einen Traumstart in die Qualifikation für die Fussball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko beschert und sich zum brasilianischen Torschützenkönig gekrönt. Die Seleção setzte sich in ihrem ersten Qualifikationsspiel am Freitag in Belém mit 5:1 (1:0) gegen Bolivien durch.