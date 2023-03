FC Basel: Andi Zeqiri verpasst Rückkehr in die Schweizer Nati

Sechs Tore in zehn Spielen – seit Heiko Vogel beim FC Basel übernommen hat, ist Stürmer Andi Zeqiri in Topform. Nach einjähriger Pause hatte Murat Yakin den 23-Jährigen darum gemeinsam mit FCB-Sturmpartner Zeki Amdouni zurück in die Nati beordert. «Dass wir beide wieder dabei sind, macht es doppelt so schön», hatte Amdouni noch am Freitag gegenüber 20 Minuten verkündet.