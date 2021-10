Ex-Tennisstar in Angst – Andre Agassi wird von seiner Schwester mit dem Tod bedroht

Die beiden ehemaligen Tennisprofis Andre Agassi (51) und Steffi Graf (52) leben derzeit in Angst. Grund sind Drohungen gegen Andre Agassi. Seine ältere Schwester Rita (60) hat ihm im Internet mit Mord gedroht. Auf Instagram schrieb sie an ihn: «Ich hasse dich verdammt noch mal. Ich will, dass du tot bist!» Und: «Du wirst in der Hölle brennen. Ich möchte es tun. Ich werde über deine Schreie lachen!»