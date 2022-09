Moralische Unterstützung : André Bechir sagt, wie das Blue Balls Festival überleben könnte 

Am Dienstag musste Festivaldirektor Urs Leierer bekannt geben, dass er aus gesundheitlichen Gründen das Blue Balls Festival nicht mehr in der gewohnten Form weiterführen kann, was formell das Aus für den Event rund um das Luzerner Seebecken bedeutet. Bei Luzern Tourismus wird das Aus sehr bedauert. Tourismusdirektor Marcel Perren sagt: «Das Blue Balls Festival gehörte zu den Top-Events in Luzern und war sehr etabliert. Es war einer der wichtigsten Anlässe. In den Sommermonaten hat der Anlass sehr viele Leute von nah und fern angezogen. Wir hoffen natürlich auf ein qualitativ hochstehendes Folgeprojekt.» Aus touristischer Sicht sei es wichtig, dass Luzern einzigartige Events biete. «Wir verdanken Herrn Leierer unter anderem die weltberühmten Acts, die er nach Luzern gebracht hatte», so Perren weiter.