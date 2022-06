Riddes VS : André Z. (74) wird vermisst

In Riddes VS wird der 74-jährige André Z. vermisst. Zuletzt wurde er am Freitagmorgen in Sitten gesehen. Die Familie bittet um Hilfe.

André Z. wird seit dem Nachmittag des 17. Juni vermisst. Kapo Wallis

Auf Wunsch der Familie verbreitet die Kantonspolizei Wallis eine Vermisstmeldung: Der 74-jährige André Z. aus Riddes VS verliess am Freitagnachmittag zu Fuss die Stadt Sitten. Er wurde seither nicht mehr gesehen.

André Z. ist etwa 1,60 Meter gross, wiegt etwa 40 Kilo und ist von magerer Statur. Er trägt kurze graue Haare und einen Schnurrbart. Z. hat blaue Augen. Der Vermisste trug ein hellgraues T-Shirt, eine beigefarbige Hose, schwarze Turnschuhe und einen Rucksack der Marke Kappa.

Sachdienliche Hinweise sind erbeten, an die Einsatzzentrale der Kantonspolizei Wallis 027 326 56 56 zu richten.