Wer von unseren Moderierenden der beste Prankster ist? In der neuen Folge «Drei x Drei» erinnern sich Moe, Andrea und Freezy an die besten Scherze ihrer Radio-Laufbahn.

Kurz nach dem 1. April erinnerten sich Andrea, Moe und Freezy an die irrsten Pranks ihrer Radio-Karriere.

Andrea in den Fängen der Anfängerfehler

«Das war ganz zu Beginn», erinnert sich die «Morning Show»-Moderatorin. Sie habe bei einem ihrer ersten Interviews vergessen, das Mikrofon einzustellen. «Der klassische Anfängerfehler», erklärt Freezy. « Das Gefühl , mit leeren Händen dazustehen, ist so unangenehm – so etwas passiert einem genau einmal und nie wieder.»

Moe und Freezy schieben Sende-Panik

«Wenn man ein paar Jahre beim Radio arbeitet, hört man in der Regel konstant den eigenen Sender», erklärt Moe. Man wisse ganz genau, was wie klingen sollte und werde sehr affin auf Stille im Raum. «Wenn plötzlich kein Ton mehr spielt – oder ein anderer als geplant, horchen alle auf», erklärt der 20-Minuten-Radio-Musikchef.

Moe erinnert sich an den Tag, als er mit «Supreme Show»-Moderationspartner Freezy aus der Pause zurückkam und ein sogenannter Opener lief – «Sound, der im Hintergrund spielt, während wir etwas ankündigen oder besprechen», erklärt Moe. «Aber diesmal fehlten unsere Stimmen.» Sein Gedanke: Lief da etwa minutenlang der Opener-Sound, ohne dass etwas passierte? «Das wäre ein massiver Fehler fürs Radio», meint Moe.

Auch Freunde der Radio-Crew sind nicht vor Pranks sicher

«Einer meiner Kollegen hatte vor Jahren in einem betrunkenen Moment einen Christbaum auf der Strasse mitgenommen», erinnert sich Freezy. «Andrea rief ihn am nächsten Tag an und gab sich als Beamtin aus.» Der verkaterte Kumpel sollte die Sache gestehen, um einer Strafe zu entgehen. «Andrea hat ihn tatsächlich dazu gebracht», erzählt Freezy. «Mich hat es dabei fast verrissen», erinnert sich Andrea. «Jetzt bin ich Pro.»