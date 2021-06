Diskussion im «Drei x Drei»-Podcast - Andrea, warum bist du keine Meeresschutz-Aktivistin?

Sie erinnert an ein Video aus dem Skate-Park, das Moderationskollege Freezy dem Team neulich schickte. Ihr selber fehle es mit zunehmendem Alter an Leichtigkeit und Abenteuersinn.

In der Episode 50 geht es um Mut im Alter, Tiere, von denen Menschen viel lernen könnten, und die Meeresschutzorganisation Sea Shepherd.

20-Minuten-Radio hörst du kostenlos über unsere App, DAB+ in Zürich, Bern, Thun, Biel, St. Gallen, Basel und Luzern sowie über UKW in der Region Zürich auf 93,0 und 105,0.

Von menschlichem Versagen zu tierischen Höchstleistungen

Moe lenkt um. Er hat eine Doku geschaut und ist seither überzeugt: «Ameisen sind uns Menschen überlegen, und zwar in allem», so der «Supreme Show»-Host. Sein erstes Argument: «Sie arbeiten fürs Team und am grossen Ganzen.»